遞延訂單+產能回升 勤誠Q2營收估季增3成 上半年營收轉正成長

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (14) 日舉辦法說會，隨著中國產能回升、遞延訂單發酵，勤誠認為，第 2 季營收可望優於上季、去年同期，法人指出，勤誠第 2 季營收可望季增 3 成以上，上半年營收也轉正成長。

勤誠表示，第 1 季受疫情衝擊，工廠復工時程遞延，整體產能未達規模經濟，加上相關供應鏈作業成本增加，營收、獲利分別創近 11 季、7 季新低，不過，隨著中國兩廠產能回復至正常水準，加上遞延訂單發酵，4 月出貨已顯著回溫，推升營收達 7.6 億元，創下單月新高。

勤誠表示，目前稼動率已恢復至往年淡季水準，約 7 成以上，預計 5、6 月可維持相當水準，樂觀看待營收成長動能，獲利方面，期望維持長期毛利率目標，約 26-28%。

展望全年，勤誠認為，隨著疫情推動雲端服務成長，公司全年營收仍以正成長為目標，但因歐美地區受疫情影響大，相關產品開發與出貨時程具高度不確定性，因此謹慎看待成長幅度。

勤誠第 1 季伺服器與存儲機殼產品占整體營收 96%，其中以大型數據中心為主要終端客戶；出貨區域來分，中國市場占 37%，美國市場占 39%，歐洲地區占 8%，其它地區占 16%。