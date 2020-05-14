汎德Q1認新據點費用 獲利年減逾1成 EPS 1.3元

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (14) 日公布第一季財報，儘管第一季營收成長超過 10%，但由於有展示中心搬遷和人事新增費用，導致第一季費用率略增，稅後純益年減 15.57% 至 9301 萬元，每股純益 1.3 元，展望後市，汎德永業看好，隨著新據點正式營運，經濟規模效益發酵，將可帶動銷售與維保業績雙成長，長期效益無虞。

汎德永業第一季合併營收 81.12 億元，年增 13.28%，主要是因新冠肺炎疫情使民眾減少搭乘大眾運輸工具並激發購車意願，再加上低油價的刺激；其中，BMW 銷售主力車種包括 X1、X3、X6、X7 休旅車以及 1 系列、3 系列房車、320i M Sport 等持續熱銷，而 Porsche 主力車款 Cayenne Coupe 買氣也居高不下。

汎德永業進一步說明，由於陸續開設新據點「BMW 高雄新生 5S 全功能展示暨服務中心」和「Porsche 內湖潭美全功能展示服務中心」，增加搬遷與人事費用導致第一季費用率略增，營業利益 1.29 億元，年減 10.52%。

不過，隨著新據點正式營運，經濟規模效益發酵，費用率可望降低，預期使獲利表現逐步提升。

而就第二季來看，部分 BMW 與 Porsche 新車的供貨可能會遞延，但隨著歐美車廠已逐步復工，預期新冠肺炎疫情造成的不確定性將下降，將持續引進 BMW 和 Porsche 新車款，其中，Porsche 首款電動車今年將在台上市。