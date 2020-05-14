愛山林Q1獲利大增5.1倍 EPS 0.96元 Q2推案總銷達650億元

愛山林 (2540-TW) 今 (14) 日公布第 1 季財報，稅後純益 1.41 億元，年增 5.1 倍，創 14 季以來新高，每股純益 0.96 元，第 2 季推案總銷將達 650 億元；而代銷業者海悅 (2548-TW)，第 1 季稅後純益 1.78 億元，年增 2.91 倍，每股純益 2.03 元。

愛山林第 1 季營收 8.07 億元，毛利率 46.44%，季增 1.09 個百分點，年增 3.98 個百分點；稅後純益 1.41 億元，季增 39.6%，年增 5.1 倍，創 14 季以來新高，每股純益 0.96 元。

愛山林在 520 檔期推案總銷高達 650 億元，其中包括 4 筆自建案，總銷上看 380 億元，另外，代銷案 4 筆總銷金額也高達 270 億元。

愛山林今日宣布推出包括圓山劍潭特品 - 圓山帝寶、總銷 60 億元，江翠新外灘重劃區帝景系列的甲山林帝景、總銷 110 億元，淡海國際灣區的海上皇宮，總銷 140 億元，及高雄亞洲新灣區繽海、總銷 70 億元等個案。

在代銷案方面，有金城舞 No.5 總銷 180 億元、高妍植總銷 52 億元、新泰陽總銷 18 億元，以及河家歡 20 億元。

愛山林董事長祝文宇指出，4 年前遇到兩稅合一，房地產市場剛好面臨低潮期，房子沒賣出去好像是庫存品，因此，4 年前江翠 ONE 推出每坪 45 萬元的震撼價，半夜就有人開始排隊。整體大環境規劃對江翠十分有利，公司花很長時間留水岸第一排位置，對此次推案去化有信心。