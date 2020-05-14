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禾伸堂將斥25億元擴產 投資台灣三大方案衝破兆元大關

鉅亨網編輯陳于晴
經濟部投資處長張銘斌(左3)、禾伸堂企業副總經理葉輝邦(左4)。(圖：經濟部提供)
經濟部投資處長張銘斌(左3)、禾伸堂企業副總經理葉輝邦(左4)。(圖：經濟部提供)
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繼 3 家台商通過審查後，經濟部今 (14) 日再核准禾伸堂 (3026-TW)、富田電機、達興材料 (5234-TW) 三家根留企業投資約 58 億元，投資台灣三大方案總額也正式衝破兆元大關，共吸引 480 家企業響應，估創造逾 8.2 萬個本國就業機會。

經濟部指出，在通過禾伸堂的申請案後，三大方案累計投資額即突破兆元，達 1 兆 36 億元。禾伸堂此次參加根留台灣方案，主要為了布局 5G 產業發展，逐步聚焦高階積層陶瓷電容器 (MLCC) 研發進程，禾伸堂計畫投入 25 億元，在桃園龍潭增建智慧化產線，並招募 315 名本國人才。

禾伸堂指出，透過此次擴充產能，將建立自有人才庫及深耕高階 MLCC 技術，可提升在高階 MLCC 應用市場，如電動汽車、5G 通訊、IOT 物聯網及 GaN 應用等，邁向高毛利產品。

富田電機將投資逾 19 億元，在苗栗銅鑼園區打造台灣第一條最具規模的電動車動力系統生產線，導入智慧化製程，100% 採用國產零組件，整合國內電控系統康舒 (6282-TW)、齒輪和大 (1536-TW)、線材大亞 (1609-TW)、電磁鋼片中鋼 (2002-TW) 4 家供應商，建立 MIT 電動車智機產線。

此外，由友達 (2409-TW) 與長興 (1717-TW) 合資成立的特用材料製造商達興，因應新產品製程需求，將投資 13 億元於台中中港加工區新建智慧化廠房，未來將持續強化關鍵材料核心技術，自主研發不同應用領域之各項高階特用化學材料。

根據統計，投資台灣三大方案上路以來，共吸引 188 家台商回台投資約 7609 億元，帶來近 6.2 萬個就業機會；68 家根留企業投資約 1477 億元，1.1 萬個就業機會；224 家中小企業投資約 950 億元，帶來 9403 個就業機會。