台灣永續、生技期貨 6/8期交所掛牌

台灣指數公司宣布，台灣永續期貨 (E4F) 與台灣生技期貨 (BTF) 將在 6 月 8 日掛牌上市，屆時將提供市場更多特色商品，滿足投資市場需求。而根據台灣永續期貨及台灣生技期貨契約乘數分別為每點新台幣 100 元及 50 元，依據 12 日指數收盤水準 5363.74 點、4181.49 點換算，契約規模分別為 50、20 餘萬元，交易門檻相對低。

台灣指數公司表示，台灣永續指數為國內首檔完整結合 E(環境)、S(社會)、G(治理) 與財務指標 (ROE) 篩選投資型 ESG 指數，由台灣指數公司與富時羅素共同編製，表彰台灣符合 ESG 標準之上市公司績效，具國際公信力及一定波動度，且現貨市場亦有具一定規模之 ETF 及共同基金。

指數公司指出，台灣永續期貨可提供現貨市場永續投資交易人避險及交易管道，並吸引追求永續投資之國際機構投資人參與台灣市場，進而擴大期貨市場深度及廣度。

至於台灣生技期貨標的臺灣生技指數，由指數公司編製，成分股涵蓋上市及與上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣證券市場整體生技醫療產業股價表現，與目前期交所股價指數期貨商品具一定區隔性。

指數公司表示，生技醫療產業具有投資金額大、回收期間長、不確定性高等特性，台灣生技期貨推出，除可針對生技產業系統性風險，提供避險工具外，亦可提供交易人新交易選擇。