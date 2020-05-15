【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

川普繼續封殺華為、中興一年；美聯邦退休金暫緩投資中企；世衛專家表示，新冠肺炎可能像愛滋病永不消失；聯準會主席警告經濟前景嚴峻，但不考慮使用負利率；一連串壞消息，令道指及費半指數連跌三天，14 日台股隨國際指數開低，國內製鞋大廠關廠裁員消息，更加重市場不安情緒，使得類股全軍覆沒，大盤失守五日及十日均線，終場加權指數收在 10780.88 點，跌 157.39 點或 1.44%，成交額 1881.04 億元。OTC 指數收在 140.65 點，跌 2.26 點或 1.58%，成交額 543.99 億元。

14 日台股價跌量增，滑落 10900 及 10800 點關卡，失守五日均線，9 日 KD 值轉為死亡交叉，技術面出現轉弱訊號。籌碼方面，三大法人僅投信買超，外資擴大賣超，5 月累賣 1065.52 億。由於 3/19 低點到 5/11 高點大盤漲了 2515 點，高點至 14 日僅回檔約一成，考量 5、6 月為報稅旺季，需提防大股東賣股繳稅，及短多獲利調節賣壓，此外，外資腳底抹油賣股不手軟，若美國加強制裁中國，台股恐進一度回測月線，建議短線降低持股保守操作。