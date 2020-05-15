【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國上週初請失業數據再攀升，4 月進、出口物價指數年增率 - 6.8%、-7%，雖然數據不佳，以及美、中關係惡化，但美國能源股、金融股呈現補漲走勢，帶動四大指數呈現彈升，漲幅介於 0.91% 至 2.81%，其中美國運通漲逾 7%、AMD、美光漲逾 4%、英特爾、台積電 ADR 漲逾 2%。

2. 由於美、中貿易再度點燃戰火，市場氣氛轉向悲觀，午盤過後賣壓湧現，指數最終下跌 157.39 點，跌幅 1.44%，收在 10,780.88 點，成交金額為 1,866.94 億元。三大法人合計賣超 221.46 億元，外資賣超 189.59 億元、投信買超 3.32 億元、自營商賣超 35.19 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，結構不利於盤勢，價量若持續背離，將持續震盪。

（2）均線：支撐為月線 (約 10,676 點) 附近，壓力為半年線 (約 11,156 點) 附近。

（3）技術指標：KD 交叉向下，9 日 K 值高於 50，短線偏多整理。

4. 櫃買指數跌幅 1.58%，收在 140.65 點。支撐為月線 (約 136 點) 附近，壓力為 143.5 點附近，KD 交叉向上，9 日 K 值高於 80，進入超賣區，提防漲多回檔的可能。

5. 觀盤重點：指數年線壓力待化解，波段支撐可觀察月線，短線恐受國際局勢干擾下，波動幅度加劇，因此操作建議採區間來回為主，在未能站穩年線前，持股比不宜過高，以因應高檔風險，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

6. 雖受到新冠肺炎疫情影響，但技嘉（2376）、微星（2377）首季皆交出優於市場預期的營運成績。技嘉在主板、顯卡銷售力道強勁帶動下，單季財報數字逼近旺季水準、獲利翻倍。微星獲利則略走滑、但雙率皆雙升。

7. 記憶體設計廠晶豪科（3006）受惠於國際大廠淡出利基型 DRAM 市場，帶動晶豪科的利基型 DRAM 及記憶體多晶片封裝（MCP）出貨放量，第一季歸屬母公司稅後淨利 3.12 億元，創下 2010 年第三季以來的近十年季度獲利新高，每股淨利 1.11 元優於預期。

8. 無塵室工程及設備大廠漢唐（2404）、帆宣（6196）公告今年首季財報，都交出淡季不淡的歷史同期新高佳績。漢唐首季稅後純達 7.46 億元，季減 4.7%，年增 4.4%，每股純益 3.91 元。帆宣首季稅後純益 2.32 億元，季增 40.1%，年增 53.5%，創近六季新高，每股純益 1.24 元。

9. 導光板廠茂林 - KY（4935）公布第一季財報，受到疫情影響，2 月虧損，拖累獲利表現，上季每股盈餘 0.76 元，不過表現仍優於去年同期。在 IT 產品支撐之下，茂林 - KY 4 月營收衝上 9.23 億元，創下歷史新高，目前訂單能見度看到 7、8 月，可望維持平穩成長的表現，本季營收有望挑戰新高紀錄。

