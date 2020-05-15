亞開行：全球恐因疫情損失達8.8兆美元 佔GDP 9.7%

根據亞洲開發銀行 (Asian Development Bank，ADB) 的試算，由於新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的緣故，恐對全球經濟帶來最高 8.8 兆美元的損失。而這個金額也相當於全球 GDP 的 9.7%。

亞洲開發銀行於週五 (15 日) 時表示，由於新冠肺炎的疫情擴大，全球經濟很可能產生最高 8.8 兆美元的損失，相當於全世界 GDP 的 9.7%。在今年 4 月時，該銀行所作的預測是最高 4 兆美元損失，之後在考量疫情狀況等問題後，又進行了大幅下修。

亞洲開發銀行認為，如果各國持續在政策上進行因應，最高可將損失控制在 5.4 兆美元。強調在財政及金融方面，必須持續的採取行動。

在為了防疫所採取的入境管制及封城措施等，若各國的實施時間持續長達 6 個月，觀光、消費、投資及生產等，都將廣泛的受到衝擊，全球經濟將產生 8.8 兆美元損失。而其中亞洲的損失也將占整體的近 3 成，達 2.5 兆美元規模。且就算在 3 個月獲得控制，也會使得全球經濟走降 5.8 兆美元。

亞洲開發銀行：全球經濟恐因疫情損失 8.8 兆美元 等同全球 GDP 的 9.7% (圖片：AFP)

在另一方面，如果各國採取財政、金融措施來支撐景氣，並持續對人們提供紓困，經濟影響就能大幅和緩 30-40%。在這樣的情況下，若疫情在 6 個月獲得控制，估計損失金額為 5.4 兆美元；若在 3 個月獲得控制，損失金額則為 4.1 兆美元。對日本造成的影響，則落在 3200-4900 億美元。

這回亞洲開發銀行所作的試算，涵蓋 96 個有發生疫情擴大的國家及區域。對其觀光產業等的直接影響，還有因斷鏈對生產、投資所產生的衝擊等來進行分析計算。

估計全球就業市場最高將減少 2.4 億人，而亞洲太平洋地區就占了 7 成。亞洲開發銀行的首席經濟學家澤田康幸表示，為降低對經濟所造成的衝擊，政策介入扮演著重要角色。