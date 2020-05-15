超眾Q2營運回升 下半年不看淡 疫情仍是變數

散熱大廠超眾 (6230-TW) 今 (15) 日公布第 1 季財報，受到新冠肺炎疫情影響，稅後純益較上季、去年同期下滑，每股純益 1.04 元，寫近 9 季低點，不過自 3 月起，疫情帶動筆電、伺服器等需求量大增，預期本季營運可望優於上季，雖然超眾仍看好下半年傳統旺季營運表現，但疫情仍是最大變數。

超眾第 1 季營收 16.43 億元，季減 30.23%、年減 11.11%；毛利率 14.96%，季減 4.94 個百分點、年減 7.54 個百分點；營利率 3.08%，季減 6.49 個百分點、年減 8.8 個百分點；稅後純益 9021 萬元，季減 20.74%、年減 35.8%，每股純益 1.04 元。

受新冠肺炎疫情蔓延，多數企業啟動居家遠端辦模式，除筆電出貨大增，因網路頻寬、資料中心、雲端需求增加，帶動伺服器、資料中心等網通相關產品拉貨動能強勁，超眾認為，疫情仍是影響因子，若獲得控制，伺服器全年出貨表現仍可期。

超眾表示，去年第 2 季遇上美中貿易戰，美國針對部分產品加徵關稅，因此客戶提前拉貨、基期高，不過今年本季伺服器、筆電、網通產品持續出貨，法人看好，本季營運仍可望優於上季與去年同期。

手機方面，研調機構預估，受疫情影響，全球手機出貨量將年減 10%，超眾上半年手機出貨量已大幅下滑，下半年傳統消費性電子旺季，下滑趨勢可望減緩，對下半年看法正向，但疫情仍干擾終端需求，是最大變數。

超眾第 1 季營收比重方面，筆電占 37%、伺服器占 26%、網通產品占 13%、DT 占 10% 及手機占 10%。