〈台積電赴美生產〉陳良基：高階、先進製程仍留在台灣 擴廠進度不變

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 傳出將赴美設廠，對此，科技部長陳良基今 (15) 日受訪表示，從台積電規劃，預期仍會將前瞻、高階研發、先進製程留在台灣，而台積電赴美設廠，並未影響台灣相關布局，3 奈米進度仍照進度進行中。

陳良基表示，這次台積電赴美設廠是以 5 奈米製程為主，而台灣已有 5 奈米製程，並發展 3 奈米，若台積電 2021 年在美動工，估 2023 年完工量產，期間也差距兩個世代，因此台積電仍會將前瞻、高階研發、先進製程留在台灣，台灣相關建廠進度並未改變。

陳良基進一步指出，當初上任第一件事就是要把台積電留下來，這幾年也順利讓台積電留在台灣，5 奈米新建時也在創辦人張忠謀邀請下一同參與動土。

至於台積電赴美設廠之前是否知情，陳良基未正面回應，但他表示，台灣自然資源有限，不可能囊括全球所有市場，因此廠商在全球布局，把研發、量產做適當調整，移往接近市場，從產業布局角度來看相當合理，也能產生互補性。

陳良基表示，台灣在產業環境上必須持續跟進，尤其在人才培育方面，不可能每年 10-20 萬畢業生都投入半導體產業，因此要將人才、資源做完整分配，這也是近年科技部小國大戰略重要的一環。

行政院會昨完成內閣總辭，科技部長陳良基確定不留任，針對過去四年，他表示，就是全力以赴耕耘好科技田，卸任後，將先休息一陣子回學校進行研究、提升自我。

針對媒體報導科技部長將由科技政委吳政忠兼任，陳良基表示，以行政院發布為主。