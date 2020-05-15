臉書聯手中國移動 為非洲和中東建設大型海底電纜

外電報導，科技巨頭臉書 (FB-US) 與中國移動、南非最大的電信營運商 MTN GlobalConnect、法國 Orange 和英國 Vodafone 等公司合作，計畫將開展大型海底電纜項目計畫，為仍有近十億人口處於無網路狀態的非洲和中東地區提供服務。

這項名為「2Africa」的計畫中，鋪設的海底電纜全長 37,000 公里，幾乎相等與地球周長，建成後將是全球最大海底電纜項目之一。此項海底電纜將在 16 個非洲國家中有 21 個登陸點位，並將連結非洲與歐洲 (向東經埃及) 及中東 (經沙烏地阿拉伯)，預期將在 2023 年或 2024 年初啟用。一旦投入使用，將能提供超過當今服務於非洲的所有海底電纜的總容量，系統核心部分設計的容量達到 180Tbps。

2Africa 海底電纜項目 (圖片：techcrunch)

臉書網路基礎架構副總裁 Najam Ahmad 表示：「2Africa 是我們在非洲進行的持續投資的重要部分，目的是使更多人能夠上網，有更好的網速。我們已經親眼目睹了連接性增強對社區的積極影響，從教育到醫療保健都是。」

此外，海底電纜還也有助於臉書和其他公司降低頻寬成本。2Africa 海底電纜中也含有一條跨越東非和歐洲的無縫光纖通道，旨在提升網路連接應變能力及性能最大化。

除了參與 2Africa 計畫外，臉書也參與了許多其他網路連結建設工作，以協助更多的人能夠上網。

電信公司長期以來積極從事海底電纜項目的工作，但在過去十年中，幾家美國科技大廠也加入了相關的計畫，谷歌 (GOOGL-US) 如今也在建設名為「Equiano」的海底電纜，連接非洲和歐洲。該海底電纜預期將在 2021 年開始投入使用。截至去年年初，全球已鋪設了 750,000 英里的電纜。