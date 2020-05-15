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臉書聯手中國移動 為非洲和中東建設大型海底電纜

鉅亨網編譯凌郁涵
臉書聯手中國移動 為非洲和中東建設大型海底電纜 (圖片：AFP)
臉書聯手中國移動 為非洲和中東建設大型海底電纜 (圖片：AFP)
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外電報導，科技巨頭臉書 (FB-US) 與中國移動、南非最大的電信營運商 MTN GlobalConnect、法國 Orange 和英國 Vodafone 等公司合作，計畫將開展大型海底電纜項目計畫，為仍有近十億人口處於無網路狀態的非洲和中東地區提供服務。

這項名為「2Africa」的計畫中，鋪設的海底電纜全長 37,000 公里，幾乎相等與地球周長，建成後將是全球最大海底電纜項目之一。此項海底電纜將在 16 個非洲國家中有 21 個登陸點位，並將連結非洲與歐洲 (向東經埃及) 及中東 (經沙烏地阿拉伯)，預期將在 2023 年或 2024 年初啟用。一旦投入使用，將能提供超過當今服務於非洲的所有海底電纜的總容量，系統核心部分設計的容量達到 180Tbps。

(techcrunch)
2Africa 海底電纜項目 (圖片：techcrunch)

臉書網路基礎架構副總裁 Najam Ahmad 表示：「2Africa 是我們在非洲進行的持續投資的重要部分，目的是使更多人能夠上網，有更好的網速。我們已經親眼目睹了連接性增強對社區的積極影響，從教育到醫療保健都是。」

此外，海底電纜還也有助於臉書和其他公司降低頻寬成本。2Africa 海底電纜中也含有一條跨越東非和歐洲的無縫光纖通道，旨在提升網路連接應變能力及性能最大化。

除了參與 2Africa 計畫外，臉書也參與了許多其他網路連結建設工作，以協助更多的人能夠上網。

電信公司長期以來積極從事海底電纜項目的工作，但在過去十年中，幾家美國科技大廠也加入了相關的計畫，谷歌 (GOOGL-US) 如今也在建設名為「Equiano」的海底電纜，連接非洲和歐洲。該海底電纜預期將在 2021 年開始投入使用。截至去年年初，全球已鋪設了 750,000 英里的電纜。