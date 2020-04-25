〈鉅亨看世界〉空氣轉好推升太陽能發電量

新冠肺炎疫情爆發，各國政府為遏止疫情持續擴散，紛紛祭出封鎖措施，在非緊急情況下民眾不得任意外出，使得航班稅減，經濟活動停滯。不過，在這樣的情況下，空氣汙染也因而降低，歐洲地區的太陽能發電也因此受惠，發電量創下新的紀錄。

在各國實行封鎖的情況下，有分析表明，整個歐洲的二氧化氮濃度持續降低。來自歐盟歐洲太空總署哥白尼哨兵 -5P (Copernicus Sentinel-5P) 的衛星數據顯示，歐洲部份城市的空氣污染情況較去年同期下降了 45% 至 50%。

疫情期間歐洲空氣汙染下降 (圖片：)

其中，英國的二氧化氮含量下降了 25%，而在該國污染最嚴重的地區，下降幅度更大，降幅甚至高達一半。

根據謝菲爾德大學 (Sheffield University) 的 Sheffield Solar 數據顯示，在本週一，英國太陽能發電量達到 9.68GW 的峰值，創下了新高紀錄。除了受惠於疫情使人類活動減少外，太陽能電池板在溫度較低的情況下也表現更好，英國當天溫度僅 14 攝氏度。

英國太陽能貿易協會 (STA) 執行長 Chris Hewett 表示：「英國已有兩週沒使用燃煤電力，理想的天氣條件和低於原先污染水平的狀態，太陽能發電創紀錄地提供便宜又乾淨的電力。可以說，在我們大多數人都在家工作的時候，太陽能確實能使我們的網路保持通暢。」

德國與西班牙也是綠色能源的大國。德國政府預測，到 2038 年，德國再生能源發電比例將佔整體電力結構的 80% 左右，超越 2019 年的 40%。根據德國能源智庫 Agora Energiewende 的說法，受惠更好的空氣品質，德國週一太陽能發電量約佔德國總發電量的比例升至 40%，整體可再生能源發電量佔德國總發電量 78%，而煤炭和核能發電量僅佔 22%。

據網絡運營商 RedEléctrica 表示，西班牙也在 3 月 26 日打破了新的太陽能發電量記錄，達到 6.3GW，滿足該國近四分之一的電力需求。

空氣污染通常會直接阻擋太陽輻射，並使太陽能集能面板更受污，進而降低了集能的效率。不過，新冠肺炎疫情的發生似乎讓地球有了喘息的機會，人類活動的減少，也使得空氣汙染情況有所降溫，太陽能發電更因此受惠。