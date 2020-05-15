〈台股盤後〉四千金助推指數小漲站穩10800點 本周下跌收黑K

台股今 (15) 日盤前由多頭指標台積電 (2330-TW) 帶動下，指數開高後維持強勢，同時「四千金」高價股話題不斷，顯示資金行情發燒，不過由於周末前多頭追價意願保守，大盤終場漲幅收斂，收 10814.9 點，上漲 34 點，成交量 1734.32 點，不過本周台股指數震盪，下跌 86.5 點收黑 K。

台股今日盤中最高衝上 10904.01 點，最低則跌到 10730.55 點，市場成交值 1734.32 億元，日 K 及周 K 線均留上下影線。

今日大盤上漲收紅，但成交值低於昨日的 1859 億元，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，近期台股價量背離，並出現價漲量縮、價跌量增的情形，加上外資在市場站在賣方，台股仍有待一波修正後再向上。

今日盤面除台積電股價上漲，以 298 元作收外，生技股走勢仍強勁，泰博 (4736-TW)、合一 (4743-TW)、瑞基 (4171-TW)、中天 (4128-TW)、聚和 (6509-TW) 等股價強勢。另外建大 (2106-TW) 首季每股虧損，在買盤簇擁下仍攻達漲停 28.9 元。

證券分析師黃漢成仍看好台股走勢，今日市場關注大立光 (3008-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW) 及信驊 (5274) 等四大千金股，除大立光外其餘都有強勢表現，市場資金充沛，持續追逐高價股。

另外，上市櫃公司首季財報逐公布漸接近尾聲，黃漢成也提醒，注意首季業績成長股，觀察其第二季成長強弱。