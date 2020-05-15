〈台股盤中〉台積電領頭衝 整理之勢仍難免回測10700點支撐

台股今 (15) 日盤面由多頭指標台積電帶頭衝，台積電正式宣布擬赴美國亞歷桑那州投資設立 5 奈米廠，帶動台股指數上揚，盤面上權值電子與設備相關族群走勢不俗，不過隨著時序進入 520 ，市場賣壓持續出籠，最低一度跌到 10730 點，分析師仍看好台股走勢，不過短線將必經整理一途。

台股指數今日早盤開在 10833.16 點，最高 10904.01 點，最低為 10 點 20 分的壓低到 10730.55 點，預估全場成交值為 1954 億元。

盤中台積電受惠赴美設廠，加上應材財報報佳音，股價漲逾 1.3%，相關設備股包含京鼎、帆宣等股價也維持盤上震盪，吸引多方人氣。

盤面上仍以防疫相關生技股為主軸，泰博 (4736-TW)、合一 (4743-TW)、瑞基 (4171-TW)、中天 (4128-TW)、聚和 (6509-TW) 股價表現強勢。

證券分析師黃漢成仍看好台股走勢，他指出，台股 8523 點上漲以來，漲點已 2500 點，短線面臨回檔修正，預估月線、季線附近仍有支撐。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，近期台股出現價量背離走勢，更有價漲量縮、價跌量增等情形發生，不過近期外資持續站在賣方，台股仍待一波修正後再向上。