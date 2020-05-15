〈陸股盤後〉半導體領軍 創業板指收高力守五日線

受到美股由黑翻紅的刺激，周五 (15 日)A 股三指數紛紛開高，不過市場缺乏主流類股帶動，且中國經濟數據大多不如預期，導致指數震盪下滑，雖晶片及半導體類股一度帶動三大指數由黑翻紅，但午盤後指數再度回檔，其中以上證表現最為弱勢，上證終場由紅翻黑，成三大指數中唯一下跌者。

盤面上，半導體類股成今日最大亮點、OLED、TWS 等概念股漲勢不俗。而白酒、醫藥等消費產業則出再現獲利回吐賣壓。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤下跌 0.07%，收報 2868.46 點；深證成指上漲 0.02%，收報 10964.89 點；創業板指上漲 0.31%，收報 2124.31 點。今日滬深兩地市場合計成交金額達人民幣 6269 億元，日增約 3%。

本週上證綜指下跌 0.93%，深證成指下滑 0.33%，創業板指小跌 0.04%。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 11.94 億元，其中，滬股賣超人民幣 1.12 億元，深股通買超人民幣 13.06 億元。

產業消息

中國中共中央政治局表示要研究提升產業鏈、供應鏈穩定性和競爭力，半導體股應聲飆漲，華微電子漲停、長電科技、兆易創新大漲逾 7%、安集科技大漲 6.7%、北京君正勁揚 5.4%。

中國人行針對粵港澳大灣區推出新政，銀行、證券、保險將擴大對外開放，促進大灣區金融市場和金融基礎設施互聯互通，強化香港離岸人幣市場地位，相關概念股賢豐控股、恆基達鑫、越秀金控、華金資本、省廣集團紛紛漲停。

法人觀點

銀河證券指出，目前市場資金主要流向科技及新基建，而中芯計劃於科創板上市帶起整個半導體類股人氣，配合政府政策的獨特戰略地位，未來科技類股高估值可能將會成為常態，偏好高風險投資人可持續投入績優的科技類股。

部份分析師指出，根據監測全球資金流向機構 EPFR 數據顯示，隨著美國股市在 3 月份跌至三年來低點，800 多檔基金約 2 兆美元資產中，對中國股票的配置已從 20% 升至近 25%。

而專注於全球新興市場股票的投資基金，對中國的平均配置比重為 34%，投資於除日本以外亞洲股票的投資基金，對中國資產的配置比重則達 38%，反映外資對 A 股長線的看好度。