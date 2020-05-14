〈陸股盤後〉憂二波疫情+人行暫緩釋放流動性 A股三指齊挫

美國經濟前景再現疑慮，美股連三黑，道瓊近三個交易日更下挫逾 1000 點，加上中國境內肺炎疫情有重燃的可能性，且中國人行 (PBoC) 意外不展延 MLF，將市場資金收回，導致週四 (14 日) A 股三大指數開低後震盪下跌，終場幾乎收在最低點。

盤面上大多類股收黑，虛擬貨幣、半導體設備、白酒、稀土等概念股逆市上漲。豬肉、種子、保險、建材、醫療保健、證券、醫藥、食品飲料等類股收黑。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.96%，收報 2870.34 點；深證成指下跌 1.02%，收報 10962.15 點；創業板指下跌 1.08%，收報 2117.65 點。今日滬深兩地市場合計成交金額達人民幣 6100 億元，日增。

北向資金進出方面，今日賣超人民幣 13.25 億元，連續兩日賣超，其中，滬股賣超人民幣 16.5 億元，深股通買超人民幣 3.25 億元。

產業消息

中芯財報告捷，帶動一眾相關個股走勢，軸研科技連續第七天漲停、亞翔集成漲停、斯達半導大漲 7%、有研新材勁揚 6.6%、瑞芯微大漲 3.8%、澄天偉業勁揚 4.7%。

外傳中國人行推出的虛擬貨幣將在本月份正式在特定地區推出，相關個股聲應大漲，崑崙萬維、聯絡互動、精准信息等紛紛漲停、科達股份大漲 5.3%、海聯金匯大漲 4%、廣電運通上揚 1.1%。-

法人觀點

市場分析，雖有數據顯示 A 股與國際股市的相關程度較低，但美股連日來的下挫，必定會影響投資氣氛，而外資近兩日在 A 股呈現賣超，雖幅度不大但也反映全球金融市場近期的不確定性。

此外，中國肺炎疫情可能再現大規模境內感染，一旦新冠肺炎在中國又爆發第二波疫情，世界各國必定再度警戒，甚至重回原先封國狀態以防疫情二度爆發，加再上美國肺炎疫情並未完全受控，若川普冒然解封，之後二度爆發機率更大，這對金融市場並不是好事，也將使投資人更為保守。

中信建投表示，在第一季財報不確定性消除後，第二季有機會是企業業績在今年大幅改善的黃金期，理當也是今年投資最好的時機點。而在中國經濟重新恢復後，科技產業前景將大幅提升，首推電子、通訊和計算機三大產業。其次，反週期調節受益的建築、水泥建材、交通運輸等產業也值得留意。最後則是第一季受肺炎疫情衝擊較大的產業，已開始陸續恢復的餐飲旅遊等產業。