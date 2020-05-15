台股是否打第2隻腳？林成蔭：看2關鍵 機會很大

近來台股上演內外資大鬥法，外資把台股當提款機，今年來賣超 6076 億元，內資卻忙搶股，八大行庫護盤 1227 億元，使台股自 3 月股災後出現 V 型反轉，隨後連續回檔，投資人都很關心，台股是否會打第二隻腳？資深分析師林成蔭在財經直播節目《股市小葉問》裡表示，打第二隻腳的可能性很高，至於修正的幅度與時間，要看疫情變化及中美貿易發展二大事件。

林成蔭指出，最近疫情出現雜音，包括中國東北、韓國梨泰院似乎有疫情復燃的現象，如果這僅是趨緩過程，那下跌幅度有限；若疫情惡化，或者中美關係重回緊張，跌幅就會比較深。

面對目前不確定性較高的盤勢，想上車怎樣才安全？林成蔭建議，如果想買的類股表現優於大盤（站上年線），例如這波表現較強勢的雲端、電玩、生技、電機股，可以短線波段操作；而表現弱於大盤（年線、季線之下）的族群，如面板、食品、金融、鋼鐵等，則採定期不定額，不抄底介入。

林成蔭提醒，想抄底的投資人要謹慎，因為不知道底部有多深、多長也是未知數，而漲多的也切勿再追加，才能提升資金使用效率。

為提供投資人最即時、最深入的台股資訊，Anue 鉅亨攜手 yahoo!TV 推出財經直播節目《股市小葉問》，邀分析師一起拆解最夯的財經熱議題。回顧過去一周熱門新聞，勞工紓困案、美股走勢及川普戴口罩，最受網友關注；熱搜股前五名分別為台積電、國巨、鴻海、旺宏、國光生、康那香。

《股市小葉問》由擁有分析師執照的財經主播葉芷娟主持，每並提供線上提問互動，幫投資人解決各式各樣疑難雜症，周四下午 3 點直播，可於 Anue 鉅亨首頁、FB 粉絲團、YouTube 頻道收看。