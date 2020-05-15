【群益投顧】台積電、高價股領漲，強勢族群強弱分歧；大盤上沖下洗，小漲作收

一、盤勢分析

台股今 (15) 日早盤追隨前夜美股反台開漲逾 120 點，但隨後震盪走低、一度翻黑下跌近 50 點後再緩步反彈。台積電追隨前夜 ADR 上漲走高，盤中一度上漲 2% 上下。台積電將赴美設廠消息引發關注；就影響性而言，到美國設廠對台積電除了有包括生產、人事成本拉高的相對不利影響，台積電帶來的產業鏈群集效應是否變化，也引發市場關注。盤面焦點部分，光碟片股持續成為盤面相對強勢區塊，在錸德 (2349-TW) 連日飆漲後，帶動今日另一檔光碟片股中環 (2323-TW) 亦攻上漲停。錸德日前宣布減資彌補虧損，受到減資題材激勵，錸德股價連日飆漲。

二、盤勢預估

中國大陸公司債違約風險轉趨引發市場關注；彭博社報導，中國可能將見到首筆可轉換債券違約。深圳證券交易所表示，連續第二年虧損後，深圳證券交易所暫停了江蘇輝豐生物農業有限公司的債券交易，江蘇輝豐曾在 4/29 的一份交易所備案文件中警告表示，如果於 2022 年到期的大部分債券未能在到期時轉換為股票，則可能無法支付投資者；5/13 中國信評機構中誠信國際發布公告表示，具有中企背景的營口沿海開發建設集團發行的「15 營口沿海 MTN001」城投債將於下週一 (18 日) 到期，但該公司償債資金未能完全到位，且具體到位時間及可能性面臨不確定性。階段台股觀望美股最強勢的 NASDAQ 指數月線是否有效守穩指引方向，走勢呈現膠著下，操作上建議擇強短線應對。台股周五盤面呈現相對失焦態勢，一方面大盤呈現多空膠著觀望的態勢，再方面，最具題材方向的 (生技為主的) 泛防疫概念股強弱明顯分歧，買盤缺乏較有效著力點，相關環境短期產生二大影響，其一是買盤針對低基期題材股作價的態勢，從股價處歷史低檔的光碟片股逆勢飆漲，可略窺一二；再者，資金朝較無散戶籌碼干擾的高價股移動，今日千元以上的矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)、祥碩(5269-TW)，與 500 元以上的寶雅(5904-TW) 等，盤中皆有 7% 以上漲幅；500 元以上的亞德客 - KY(1590-TW)、旭隼 (6409-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 等，盤中也都有 5% 上下明顯強勢於大盤的漲幅。中天 (4128-TW) 子公司中天 (上海) 週四 (14 日) 傍晚發布最新訊息，收到利奧製藥 (LEOPHARMAA/S) 支付第一階段 FB825 新藥授權簽約金 352 萬美元。中天 (上海) 於 4/15 與丹麥國際大藥廠利奧簽署抗體新藥 FB825 之新藥獨家研發合作及授權合約，股價隨之出現飆漲走勢迄今，周五股價再度攻上漲停。新冠疫情蔓延全球，導致石化產品需求大幅降低，不過第二季進入亞洲輕裂廠密集歲修期，有 25 家輕裂廠歲修，合計年產 1,680 萬噸，影響乙烯供應及下游衍生物停車或降產；加上大陸需求逐步增溫，供需狀況持續改善。受油價反彈與大陸、歐美陸續解封等帶動，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情聯袂走揚，挹注今日二線塑化股表現相對強勢，台達化 (1309-TW) 大漲近 7%。

三、強勢股

電子：金像電 (2368-TW)、技嘉 (2376-TW)、中環 (2323-TW)、台表科 (6278-TW)

非電子：大學光 (3218-TW)、建大 (2106-TW)、 雃博 (4106-TW)、台達化 (1309-TW)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據