〈鴻海法說〉Q2營收估季增15% 雙率可望回到去年同期水準

鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日召開線上法說，董事長劉揚偉預估，第二季營收估季增 15%、但年減個位數，主要是智慧手機為主的消費暨智能產品營收年減超過 15% ，不過其他三大產品線表現持穩，營收都估較第 1 季與去年同期成長；另外本季毛利率與營益率也可望回到去年同期水準。

展望第二季四大產品，劉揚偉預估，伺服器與網通、電腦與平板以及元件還有其他產品項目，營收季增幅都有 15% 以上，年增表現則以電腦與平板表現最好，受惠在家辦公與線上娛樂需求增加，年增約 15%，至於伺服器及網通，元件與其他產品，元件受惠光學鏡頭模組出貨增加，年增幅約 10%。

而代表智慧型手機產品的消費暨智能產品營收，由於疫情影響消費力道下滑，營收季減幅約個位數，年減幅則高達 15% 以上。

劉揚偉預估，第二季營收可望逐步回升，且第一季的生產成本、營業費用較高的狀況逐步排除，估毛利率、營益率也可望回到較正常水準。

至於第一季因防疫增加的成本及費用，財務長黃德才解釋，後續跟客戶與政府討論後，部分費用將在今年各季陸續入帳，預計會集中在第二、三季，第四季則有少部分。

針對集團目前全球廠區概況，劉揚偉指出，中國大陸所有主要廠區均已恢復正常，越南廠區正常運作，東北亞、東南亞、歐洲、北美洲均運作正常，僅少數辦公司依規定採居家辦公。墨西哥廠區僅因 1 廠區停工，印度則預計 17 日起陸續解封，將按規定申請復工。