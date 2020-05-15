德國第一季GDP季減2.2% 自金融危機以來最大跌幅

據官方在週五 (15 日) 公布的數據顯示，受到疫情的衝擊，與 2019 年第四季相比，德國第一季國內生產總值 (GDP) 下跌 2.2%，略低於市場預期，創下金融危機時期以來最大跌幅。

在今年 3 月份，為遏制新冠肺炎疫情持續擴散，德國便實施了的全國性的封鎖，商業活動中斷也對該國經濟造成衝擊，德國第一季 GDP 季減 2.2%，也創下自 2009 年第一季全球金融危機時期下跌以來最大的跌幅。此外，德國第一季 GDP 年減 1.9%，低於去年第四季的年增 0.4%，跌幅高於市場預期的年減 1.6%。

德國 GDP 走勢 (圖片：theguardian)

據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，截至週五早上，德國確診病例為 174,478 例，死亡病例為 7,884 例。

儘管死亡率遠低於其他主要歐洲國家，德國政府自 4 月下旬開始放寬封鎖限制，但經濟學家認為，德國第二季 GDP 仍將創下新低。德意志銀行預測，該國經濟在 4 月至 6 月期間萎縮 14%，即使疫情有所減緩，到年底仍將下跌 9%。頗具影響力的德國智庫 Ifo 經濟研究所則預測，德國第二季 GDP 將下跌 12.2%。

德國政府正在為經濟啟動了前所未有的救助方案，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 的保守派及執政聯盟夥伴社會民主黨 (SPD) 曾批准了一項額外的約 100 億歐元的刺激計劃，其中包括為短期員工提供更多的資金。德國大約有 15% 的企業因受到疫情衝擊而不得不停止生產。

在疫情爆發之前，德國已經連續 多年保持經濟成長，然而疫情的大流行迫使這個歐洲最大的經濟陷入衰退，Ifo 研究所表示，今年德國經濟恐最多衰退 20%。