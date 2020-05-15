晶技前4月稅前賺4.28億元年增2.26倍 每股稅前盈餘1.38元

晶技 (3042-TW) 受惠網通及 NB 應用成長帶動，4 月營收創 41 個月來新高，單月稅前盈餘為 1.25 億元，年增 2.03 倍，仍處獲利高檔，每股稅前盈餘約 0.4 元，前 4 月稅前盈餘 4.28 億元，年增 2.26 倍，每股稅前盈餘 1.38 元。

晶技 4 月營收為 8.65 億元，月增 5.27%，年增 42.64%，累計前 4 月營收 30.17 億元，年增 35.29%，目前市場需求仍旺盛，產能利用率高達 95%。晶技 3 月稅前盈餘 1.33 億元，4 月稅前盈餘下降到 1.2 5 億元，主要是因匯率變動因素造成。

頻率元件產業走出景氣谷底，第一季各家財報陸續出爐，希華 (2484-TW)、台嘉碩 (3221-TW) 等都轉虧為盈， 晶技首季獲利更季增 10%，年增 2.3 倍，每股純益 0.83 元。

頻率元件業者包括晶技、希華都積極擴充利基型產品，第 2 季有 NB、平板電腦產品需求挹注，下半年受惠 5G 商轉，訂單能見度高。

晶技首季毛利率 29.78%，稅後純益 2.57 億元，季增 10%，年增 2.3 倍，超越去年旺季水準，每股純益為 0.83 元，第 2 季營收可望再成長。

晶技日前法說會上指出，薄型化及車用產品將為開發重點，今年資本支出估 11.6 億元，主要將用於開發生產小型化高階石英元件。