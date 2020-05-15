旅遊、消費零售受重創 香港Q1 GDP單季跌幅創歷史新高

港府週五 (15) 日發布 2020 年 Q1 經濟報告，3 月疫情升溫導致各項經濟活動受創，其中旅遊業和消費零售跌幅最劇烈，香港 Q1 GDP 年減 8.9%，與月初預期相符，並創下有紀錄以來的最大單季跌幅。

(圖：香港政府統計處)

報告指出，香港貨物出口跌幅在第一季明顯擴大，出口和進口額分別按年減 9.9% 和 11.0%，主要因中國經濟活動、供應鏈等受到疫情嚴重干擾，以及全球經濟急劇放緩所致，大部分主要市場出口額皆出現下跌，尤其以美國、歐盟跌幅最顯著。

服務輸出則因旅遊業停擺，以及跨境運輸和商業服務大幅減少，第一季暴跌 37.8%，為有紀錄以來最大單季跌幅。根據政府報告，訪港旅遊業在 2 月及 3 月幾乎停擺 ， 第一季合計訪港遊客人數年跌幅擴大至 80.9%，訪外旅遊業同樣因各地政府實施旅遊禁令和邊境管制而急劇下滑。

(圖：香港政府統計處)

新冠病毒疫情威脅和因此實施的社交距離措施嚴重干擾消費活動，反映內部需求的私人消費開支第一季跌幅擴大至 10.1%，政府消費開支則增長 8.3%。

勞工市場也在第一季急劇惡化，經季節性調整的失業率急升至 4.2%，為近 9 年以來最高，以低技術工人失業升幅最快，就業不足率亦上升至 2.1%，大量職位持續流失。

香港財政司司長陳茂波表示，香港正面臨前所未有的經濟挑戰，預計全年經濟增長率將下滑 4% 至 7%。

陳茂波上週表示：「儘管隨著疫情消退，香港經濟能獲得一些喘息空間，但近期社會抗議情緒升溫，這將對經濟復甦構成威脅，因此第二季經濟表現依舊令人沮喪。」不過受惠於政府財政援助，他預計經濟將在第三季逐步改善。