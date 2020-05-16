【專題報導】錶店應該怎麼逛？走進錶店之前，你該釐清的幾件事。

逛錶店有什麼訣竅嗎？不就是走進去看看就好了！當然如果只是隨意看看、空手而回也無妨的話確實是如此，不過假如真的想挑到適合自己的手錶、或是就算不買到手錶也可以獲得些新知的話，逛錶店之前是可以做些功課的。

Tip 1：你是哪類型消費者？釐清自己的需求為優先

首先，先釐清你是哪類型的消費者。通常會逛錶店的消費者分成兩種，第一種是對買手錶這件事有基本的概念，想買只手錶，但可能只是有個約略的構想，沒有特定一定要哪只。例如想要運動風格的手錶、或是希望可以天天戴的基本款，這時候進到錶店就可以跟店員聊聊自己的訴求，再加上預算的條件之後，就能初步交叉比對出合適的手錶。

如果想要入手方錶，卡地亞的 Santos 或 Tank 都是很具代表性的選項。Santos-Dumont 限量版鐫刻腕錶是卡地亞今年上半年的主力錶款，三款的錶背分別刻有不同圖案的 Santos Dumont 原創設計圖，分別限量 100、300 及 500 枚，是滿有收藏價值的限量款。

第二種則是目標明確，到店上試戴後沒問題就會購入的消費者。這一類的族群對於自己想買的手錶，大多已經做過研究，可能上網爬過文、看過開箱了，到錶店的目的是試戴看看實錶，沒問題就會入手了。不過也有可能會發生試戴完之後改變心意的狀況，例如發現自己其實不太適合原本屬意的那款手錶，進而開始考慮店員推薦的、或在現場看到其他更驚為天人的款式，如果沒到錶店親自走一趟，是不會發現這些眉角的。喜歡的手錶不見得適合自己，這也是要多到錶店逛逛才能學到的一課。

傳統複合式錶店的綜合櫃位模式，在一家店裡面可以買到不同品牌的手錶，對消費者來說選擇比較多元，議價空間也相對比較有彈性一些。（攝影：游銘元）

Tip 2：逛哪種錶店才適合自己？現行錶店的優缺點解析

清楚自己是哪種消費類型之後，再來就可以決定要去逛哪家錶店了，建議可以先從「是否鎖定單一品牌的特別款」、以及「會不會非常在意折扣」這兩點來判斷。現行的錶店目前大致分成兩種，一種是傳統的複合式錶店，就是在一家錶店裡可以找到很多不同牌子；另一種則是由品牌直營的專賣店，目前有不少牌子都開始走專賣店路線，因為相較之下比較能深刻建立起消費者對品牌的形象認知，在色調或陳列上都可以有比較大的發揮空間，例如卡地亞專賣店大都是金、紅和原木色調的組合，而寶璣店裡則可以看到他們以品牌經典藍做為店裡主調的設計。

專賣店是近年來不少品牌想要發展的方向，和複合式錶店相比，比較可以營造出品牌的形象，也可以有專屬的賞錶空間，相對來說品項也會比一般錶店還多，適合喜歡特定品牌和鎖定特別款的客群。圖為卡地亞今年新開幕的 Top City 台中大遠百概念店店景。

當然這種類型的錶店也都各自有著優缺點。例如複合式錶店的好處，是可以一次看到很多個不同的品牌，在這個牌子看不到喜歡的選擇的話，還會有其他品牌可以挑；至於缺點則是無法完整建立對單一品牌的形象認知，例如早期對陳列還沒有這麼講究的時候，傳統錶店裡一眼看過去，幾乎每個牌子的櫃位裝潢都長得差不多，只是燈箱上的品牌名在變換而已，逛起來沒有什麼差異感。至於專賣店的話就很適合品牌鐵粉，對這個牌子有很高的忠誠度，又想要找一些在外面店家買不到的特別款，那麼逛專賣店絕對比逛一般錶店更能找到你要的錶款。不過專賣店的議價空間相對比較少，如果買到獨一無二的特別款、或感受專賣店塑造的購物氛圍，對你來說是最在意的事情的話，那麼逛專賣店就會比一般複合式錶店還要適合你的需求。

店中店是高階複合式錶店近十年來出現的模式，裝潢和陳列都比照品牌形象及代表色去設計。亨得利三寶是北部高階複合式錶店中，滿早期就以店中店形式在經營的先驅，近期他們店內的卡地亞店中店剛全新完工，走進櫃位像是走進小型專賣店一樣，整體氛圍和賞錶環境都跟著提升了一個檔次。（攝影：游銘元）

不過近十年來錶店模式也開始出現一些變化形，例如複合式的傳統錶店，開始出現所謂「店中店」的形式。所謂的店中店，就是走進一家複合式錶店的單一品牌櫃位，就像走進那個品牌的專賣店一樣，當然規模不會有單一品牌專賣店那麼大，但裝潢陳列都比照專賣店的規格，可以說是小型的品牌專賣店，藉由這樣的形式，讓客人可以像是在逛百貨公司一樣，每走到一個櫃位都像是到一間獨立門市，逛起來的感覺也比較舒服。像是 2010 年在敦化南路商圈開幕的三寶名錶旗艦店，當時的櫃位就幾乎都是以店中店的形式呈現，今年在台灣已經邁入第十個年頭了，現在回頭看當年的亨得利其實走得還滿前面的。後來他們在 2017 年搬到信義商圈之後，規格不斷在提升，一樓的卡地亞店中店最近剛剛全新完工，像是將卡地亞專賣店內部切割出一個展間，挪移到亨得利店上一樣，完全複製品牌專賣店的氛圍，結合傳統錶店和專賣店的兩大優點，也是店中店之所以會成為趨勢的原因。

<關於 ELEGANT 三寶名錶>

位在信義商圈的亨得利三寶名錶旗艦店，2017 年從東區搬遷至此，規格也跟著升級，提供顧客更全面的消費體驗及售後服務。（攝影：游銘元）

2010 年台灣亨得利公司旗下的第一間 ELEGANT 三寶名錶旗艦店，在台北市忠孝東路與敦化南路商圈落成，2017 年遷移到更繁榮的信義商圈，深耕台灣市場多年，今年邁入階段性的十週年紀念。亨得利店內的品牌屬性包括中高階、以及獨立製錶師品牌，經銷的品牌從原有的七個增至十四個，包含 CARTIER 卡地亞、BREGUET 寶璣、HARRY WINSTON 海瑞溫斯頓、BLANCPAIN 寶珀、GLASHÜTTE ORIGINAL 格拉蘇蒂原創、JAQUET DROZ 雅克德羅、OMEGA 歐米茄、JAEGER-LECOULTRE 積家、ULYSSE NARDIN 雅典、GIRARD-PERREGAUX 芝柏、ZENITH 真力時、TAG HEUER 泰格豪雅、BOVET 播威以及 ROMAIN GAUTHIER。ELEGANT 三寶名錶的店內特色，除了前面提到的店中店概念之外，還針對單一品牌設立「品牌大使」專職，提供更全面的品牌錶款介紹。此外，逛過亨得利的話，應該也會對他們特殊的電梯印象深刻，門市二樓設有鐘錶維修中心，從銷售端的消費體驗、到後端的保養維修，都提供了滿全面的服務。

亨得利三寶名錶旗艦店

地址：台北市信義區忠孝東路五段 101 號

服務專線：（02）2766-6889

營業時間：上午 11:45~ 下午 9:00

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

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