菲廠停工影響 同欣電Q2營收估季減個位數 毛利率樂觀

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (15) 日舉辦法說會，總經理呂紹萍指出，第 2 季受菲律賓廠停工影響，加上疫情影響，營收估季減個位數，毛利率則因產品組合改善，毛利率樂觀看，預期下半年可回到 25-30%。

展望第 2 季，呂紹萍指出，菲律賓廠從 3 月 15 日開始停工，4 月中起逐步開放，目前復工進度約 40%，預期 5 月會再回升，但陶瓷基板生產仍受菲廠停工干擾，加上車市低迷，業績估持續下滑。

RF 模組則因疫情導致原料不足，業績同樣較上季衰退；CIS 則受惠客戶需求續強，業績估優於上季；混和積體電路業績則持平；整體營收估季減個位數。

呂紹萍表示，受惠產品組合改善，毛利率已連四季維持成長，尤其純代工不代料的比重續揚，加上客戶在高階 CIS 的市占率增加，有助銷售單價提升，預期下半年毛利率可回升至 25%-30。

展望全年，呂紹萍看好 CIS、RF 模組兩大產品線，其中，CIS 今年 RW(晶圓重組) 產能將在第 3 季末擴增至 16 萬片，較年初倍增，維持先前看法；RF 模組業績則預計 5 月後陸續恢復，並樂觀看待客戶在低軌道衛星的布局。

呂紹萍指出，今年資本支出將創歷史新高，超過去年的 21.67 億元。