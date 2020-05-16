台灣流行音樂的過去、現在與未來 不容小覷的版權經紀｜華研國際（下）

華研國際音樂用 ROA 與 ROE 展現了台灣唱片公司的專業管理與獲利能力

台灣曾經是華語流行音樂的龍頭！然 20 年來，整個亞洲市場幾乎是大洗牌了，隨著韓國透過電視 / 電影打進國際市場，強勢進入日本市場，讓人眼花撩亂的韓團無極限的視聽覺洗腦，台灣創作音樂同時大量的進入中國大陸市場，看似台灣的音樂並不遜色於韓國，市場版圖看似擴張了，但就整體音樂產業來看，亞洲音樂韓國早已有了一席之地。台灣還有沒有撐出一片天的可能性？

在上一篇我們看了華研國際音樂上櫃財報的各項數字，應該都會覺得華研國際音樂的表現已經十分出色了，幾乎是無可挑剔，但真的這麼好? 畢竟目前台灣也只有一家唱片公司上櫃，似乎無從比較起。沒關係，那我們就與熟悉的韓國市場比拼一下吧！

韓國的上市經紀公司 JYP 娛樂旗下擁有台灣熟知的 WonderGirl、周子瑜所屬的女團 TWICE… 等團體。雖然目前是韓國三大經紀公司 (其他兩家為 SM 娛樂、JG 娛樂) 股價最低的，但在利潤率與管理效率是最好的一家企業。

【本文經授權，轉載自瘋設計，不開放合作夥伴轉載】

台韓上市櫃公司 ROA 與 ROE 大 PK- 華研國際音樂 VS JYP 娛樂

台灣上櫃公司 - 華研國際音樂，韓國的上市經紀公司 - JYP 娛樂。不同的上市櫃市場、不同的語言業務市場，不同的市場營收規模，如何能做有效的比較？

這部分就讓我們從華研國際音樂的公開資料－資產報酬率 (ROA) 及股東權益報酬率 (ROE) 的角度來看，因為從這裡可以看出一家公司經營的效率，進而看出兩家的經營能力。

資料來源 | Statementdog.com

我們先看一下華研國際音樂過去 5 年近 4 季資產報酬率 ROA 是從 2017Q4 大約 13%，逐步成長到約 20%，而 JYP 娛樂過去 12 個月則是約 15%。而股東權益報酬率 ROE 則是從 27% 一路拉高到 40%，對比 JYP 過去 12 個月則是約 25%，這顯示華研的經營效率比起 JYP 是有過之而無不及，可說是出國比賽也沒有輸。

圖片來源｜香港 yahoo 財經

音樂版權獲利方程式｜串流音樂付費收聽成使用習慣 實體載具已漸式微

根據 IFPI 國際唱片業協會 (International Federation of the Phonographic Industry) 2018 年數位音樂報告顯示：2017 年全球唱片公司的數位音樂收入增長 19.1%，主要來自於付費訂閱音樂串流平台成長了 45.5%，全球民眾對數位音樂的需求逐年成長，使全球音樂市場在 2017 年成長 8.1％，這是自 1997 年 IFPI 開始追蹤研究以來的最大漲幅。然 2019 年再針對全球音樂聆聽狀況進行調查顯示，音樂聽眾中高達 89% 使用隨選串流音樂平台。串流音樂平台已經是現今世界上最常使用收聽音樂的方式。而除了 20 歲左右的原生數位世代，IFPI 報告也指出，2019 年，35-64 歲這個區間的人們，已經有高達 54％的比例在使用串流音樂平台的服務，持續 2017 年增率 8%。因此從全球來看華研授權收入的成長比例，華研有高於全球發展的平均成長率 (華年授權收入年成長近 20%)。未來，在全球音樂產業的趨勢帶動下，已擁有超過千首以上著作，其中包含 1,800 首歌曲及 550 首以上 MV 等著作權的華研國際音樂，在持續投入創造好內容的努力下，營收、利潤與股價相信都有可能有更好的表現。

圖片授權 | Shutterstock

我們整體來看華研國際音樂之所以可以走到今天的重要因素，它的另一個重要的核心營收 -「演藝經紀收入」。這項收入是華研國際音樂有別於台灣其他唱片公司僅跟歌手藝人簽唱片約，而是跟他們簽全經紀約讓華研有了不同的角度去經紀藝人，創造更高的營收，當然這包括公司必須要投入在經紀對象的相關資源與資本。經紀者與被經紀者之間的相互信任與默契，良性與積極的互動關係，更是華研國際音樂在演藝經紀收入這個營收仍保持整體營收的 50% 以上的重要因素。

直接閱讀華研國際音樂的年報內容或許更有感，年報內容摘要如下：

本公司與其他同業最大之差異係本公司為目前國內流行音樂產業中少數整合流行音樂唱片製作及發行銷售，及全權經營多組藝人演藝全經紀之娛樂公司，多數同業並未同時擁有歌手藝人之經紀約及唱片約，本公司甚至同時擁有非歌手藝人之演藝經紀約，若以製造業比擬，本公司擁有完整之研發技術、生產能力及行銷策略，為產業中最重要的價值整合者及創造者。

這幾年華研國際音樂並沒有停在擁有歌手藝人全經紀的模式框架中，同步積極開拓經紀對象，如 2014 年跟爽爽貓等圖文創作者簽約，正式跨入文創經紀領域。2017 年又跨入運動經紀領域，簽署了江宏傑、福原愛等運動明星，及出身體育界之主播簡懿佳。

華研國際音樂持續保持核心能力，沒有停下來持續找出不同的經營方式，並勇於踏出不同領域，我們可以期待華研有更多的可能性，或許真的去打亞洲盃、世界盃。當然，台灣甚至華語流行音樂史上絕對少不了華研國際音樂的一個閃亮的位置。