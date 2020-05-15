〈台積赴美設廠〉科技三巨頭皆按讚：生產分散化、全球供應是未來戰略

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 今 (15) 日宣布，將赴美興建 5 奈米廠，預計 2024 年量產，對此，廣達 (2382-TW) 董事長林百里、華碩 (2357-TW) 董事長施崇棠及台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠認為，從美中貿易戰到新冠肺炎疫情，生產分散化是趨勢、全球化的供應更是未來戰略方向，企業正在往對的方向前進。

林百里表示，美中貿易戰後，供應鏈開始往最有經濟效益的地方進行投資，其中廣達消費性產品就往低成本市場設廠，高端的雲端設備則在各地布建，如美國、歐洲、中國、台灣等，加上生產已制度化、自動化，因此產品將不再侷限特定區域製造。

林百里說，全球供應是未來戰略，台積電更是重要戰略廠商，台灣企業不管去哪裡投資，都是非常好的課題。

施崇棠則指出，從美中貿易戰到新冠肺炎疫情，推動世界產生新的變化，過去企業營運以成本為主要考量，未來會以消費者體驗為主，產業無形中往對的方向布局，如新數位科技、新數位經濟發展等；而台積電赴美設廠，非壞事，更樂見其成。

蔡明忠認為，新冠肺炎疫情讓供應鏈逐步瓦解，未來集中生產，會朝向分散，甚至碎片化，因此，台積電赴美設廠是符合國際趨勢。