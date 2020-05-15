〈AI 國家隊〉廣達：雲端建置需求未遞延 電信商機明年發酵

廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (15) 日表示，貿易戰後全球供應鏈重新布局，其中廣達雲端設備在全球都有擴產計畫，資深副總楊麒令也表示，短期宅經濟推升雲端伺服器需求，長遠雲端建置需求也未遞延，重申今年雙位數成長目標不變，但電信布局稍有延誤，預期明年才會發酵。

楊麒令表示，肺炎疫情造成許多事情遞延，但大方向在 5G 建置、資料中心需求，未有任何遞延、改變，下半年能見度也不錯，不過去年開始布局的電信事業，因疫情造成天線架設時程延後，預期明年才會有比較明顯貢獻。

楊麒令指出，不只中國資料中心需求成長，全球客戶也在這一波宅經濟商機中，加速布建相關設備，看好今年成長動能仍來自資料中心，美國、歐洲、中國、台灣等地都有擴產計畫進行中，生產也已制度化、自動化，因此產品可以依區域就近製造。

零組件方面，楊麒令表示，疫情造成第 2 季零組件出現短缺現象，但廣達與客戶簽長約，影響有限。

廣達 4 月營收達 833.97 億元，月增 6.77%、年增 6.75%，為今年單月新高，展望第 2 季，廣達預期在遞延訂單、在家上班、遠距教學商機帶動下，筆電出貨將季增雙位數，伺服器則維持全年雙位數成長目標。