祥碩今年營收估年增雙位數 毛利率目標上看55%

高速傳輸介面 IC 廠祥碩 (5269-TW) 今 (15) 日舉辦線上法說會，總經理林哲偉指出，受惠代工晶片、自有晶片需求佳，今年營收可望年增雙位數，毛利率則因產品組合改善，高標上看 55%，優於去年的 49.78%。

林哲偉表示，由於疫情帶動居家上班趨勢，PC 相關產品需求佳，其中，代工晶片客戶在市場上的表現強勢，有助公司業務拓展，未來也將持續尋找新客戶。

自有晶片方面，林哲偉認為，祥碩先前中國營收比重低，不過去美化趨勢下，公司在中國安控、工業領域看到機會，目前已有營收顯現，且透過與文曄 (3036-TW) 的合作，有助公司持續開發新客戶。

展望後市，林哲偉指出，USB 4.0、PCIe Gen 4 是未來發展重點，其中，PCIe Gen 4 發展進度較快，目前已導入客戶產品，最快明年下半年進入量產；USB 4.0 則正與大客戶討論，期望未來導入後，對毛利率有正向助益。

面對譜瑞 - KY(4966-TW) 併購睿思，林哲偉表示，同業競爭是好事，也顯現 USB 4.0 市場值得期待，並強調祥碩 USB 4.0 開發進度符合預期。