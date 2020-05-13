祥碩Q1三率寫新高 每股大賺8.2元同創高

高速傳輸介面 IC 廠祥碩 (5269-TW) 今 (13) 日公布第 1 季財報，受惠營收規模放大、產品組合轉佳，三率同步創高，稅後純益 4.93 億元，季增 104.56%，年增 82.18%，每股稅後純益 8.2 元。

祥碩第 1 季營收 15.86 億元，季增 58.44%，年增 51.34%，毛利率 52.42%，季增 2.53 個百分點，年增 4.67 個百分點，營益率 36.8%，季增 5.1 個百分點，年增 6.62 個百分點，稅後純益 4.93 億元，季增 104.56%，年增 82.18%，淨利率 31.08%，季增 10.53 個百分點，年增 13.37 個百分點，每股稅後純益 8.2 元。

祥碩第 1 季受惠代工晶片、自有晶片業務出貨暢旺，營收無懼疫情寫新高，法人指出，隨著 AMD 市占率續揚，祥碩營運也可受惠，且祥碩為 AMD 代工的 B550 晶片組，性價比高於 AMD 自產的 X570 晶片組，已獲主機板廠擴大採購。

此外，祥碩自有晶片業務如 USB、PCIe 等，在疫情推升筆電、伺服器需求下，出貨同步暢旺，且受惠中國去美化，今年已有多個中國新客戶，未來將陸續顯現。