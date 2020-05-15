〈美股早盤〉美零售銷售創史上最大跌幅！道瓊早盤跌逾200點 台積電ADR跌2.57%

美國商務部於週五 (15 日) 公佈 4 月份的零售銷售月增率、以及核心零售銷售月增率，分別報 -16.4% 及 -17.2%，雙雙創下史上最大跌幅，顯示新冠疫情對美國的消費需求造成了前所未有的衝擊。

在經濟刺激方面，美國眾議院即將在週五 (15 日) 表決 3 兆美元刺激計劃，據報導，白宮可能支持新一輪刺激措施，發放現金給民眾以幫助他們度過疫情難關。根據民主黨週二公佈的紓困計畫細節，第二輪全民紓困現金支票每人發放 1200 美元，每戶最高可達 6000 美元。

儘管市場預期最新一輪的刺激方案有望通過，但由於美國最新零售銷售數據表現不佳，美股於週五 (15 日) 早盤結束昨日的漲勢，4 大指數皆下滑，道瓊指數下跌超過 200 點。

台積赴美設廠

台積宣佈計劃投資約 120 億美元，在亞利桑那州建造 5 奈米半導體廠，預計於 2021 年動工並於 2024 年量產。預計創造約 1600 個高科技工作機會，並進而在整個半導體體系內，創造數千個工作崗位。

美國對華為制裁

美國商務部週五 (15 日) 發佈了新的出口限制令，禁止使用美國軟體及科技的國際半導體大廠，在未獲得美國政府核可的情況下，將產品出貨給華為。根據該命令，美國商務部將可限制台積電對華為旗下海思半導體的出貨。

此外，美國商務部亦宣佈將華為的臨時許可證再延長 90 天，該項許可證允許美國企業在 8 月 13 日前繼續和華為展開業務，並警告這將是最後一次延長。此舉為採用華為設備的美國電信營運商，尤其是農村地區用戶提供更多時間，幫助他們在轉換供應商的過渡時期，能繼續採用華為設備和現有網路。

各國解封計劃

義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 週五 (15 日) 宣佈將於 6 月 3 日正式解除禁足令，並允許民眾於義大利境內自由外出活動，此外，零售店家及企業亦得於下週一重新開放營業，但解封政策的實施將會視確診病例數新增狀況而調整。

截至台北時間週五 (15 日)22 時許：

道瓊指數下跌 247.09 點或 -1.05%，暫報 23378.25 點

那斯達克下跌 105.76 點或 -1.18%，暫報 8837.96 點

標普 500 下跌 32.30 點或 -1.13%，暫報 2820.20 點

費半下跌 53.96 點或 -3.10%，暫報 1681.11 點

台積電 ADR 下跌 2.57% 至每股 50.78 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.615%

紐約輕原油上漲 2.98% 至每桶 28.38 美元

布蘭特原油上漲 1.41% 至每桶 31.57 美元

黃金上漲 0.46% 至每盎司 1748.85 美元

美元指數下跌 0.33% 至 100.177 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

通用汽車 (GM-US)

通用汽車早盤下跌 1.21%，達 22.04 美元。

據報導，為了應對因疫情導致停產並對全球汽車銷售帶來的損害，通用汽車旗下的自動駕駛子公司 Cruise 計劃將裁員約 8%，人數約為 140 人，裁員主要針對的是公司非研發部門的員工，包括招聘和人力資源部門等。

此外，通用汽車也在試圖節省現金，上個月確認了將停止 Maven 汽車共享品牌的計劃，該品牌曾經是該汽車製造商的新興汽車共享業務。

Office Depot (ODP-US)

Office Depot 早盤上漲 2.50%，達 2.05 美元。

全球最大辦公用品銷售商 Office Depot 於週四 (14 日) 表示，為了削減成本並專注於 IT 服務業務，計劃裁員 13100 名員工，並在 2023 年底前關閉部份店面。該重組計劃預估將產生相關費用 5.43 億美元，但卻可在 2023 年底前替該公司節省 8.6 億美元的成本。

由於新冠疫情衝擊全球商業活動，並導致 Office Depot 營運不確定性增加，該公司在本月稍早已宣佈撤回 2020 年的全年財務預測。

應用材料 (AMAT-US)

應用材料早盤下跌 3.25%，達 52.74 美元。

半導體大廠應用材料於週四 (14 日) 美股盤後公佈 2020 會計年度第 2 季財報，儘管營收、獲利不如預期，但受到台積電赴美建廠的消息激勵，市場預期將增加對半導體設備的需求，促使該公司股價上漲。此外，應材本季度向股東返還 3.92 億美元，其中包括 1.99 億美元的庫藏股實施和 1.93 億美元的股息。

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 39.57 億美元，年增 12%，低於市場預期 41.5 億美元

毛利率報 44.6%

營業利益為 9.76 億美元，占淨銷售額的 24.7%，

調整後 EPS 為 0.89 美元，年增 27%，低於市場預期的 0.95 美元

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月零售銷售月增率報 -16.4%，預估 -11.0%，前值 -8.7%

美國 4 月核心零售銷售月增率報 -17.2%，預估 -8.0%，前值 -4.5%

美國 4 月製造業產出月增率報 -13.7%，預估 -14.0%，前值 -6.3%

美國 4 月工業產出月增率報 -11.2%，預估 -11.4%，前值 -5.4%

美國 4 月產能利用率報 64.9%，預估 65.0%，前值 72.7%

美國零售銷售月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

針對美國的零售銷售表現，ING 經濟學家 James Knightley 表示，隨著美國宣佈重啟經濟，店家及餐廳皆可恢復營業，對整體零售銷售而言是個好消息，但受到社交距離政策的影響，加上在新冠疫苗成功問世之前，民眾將不願恢復正常的消費習慣及日常生活，因此，在人流減少的情況之下，對於某些規模較小的商店及餐廳而言，恢復營運反而將可能導致虧損。

穆迪分析經濟學家 Mark Zandi 表示，若沒有失業救濟金或政府的紓困基金，則民眾消費支出萎縮的幅度將更大，對於零售銷售的衝擊也更為嚴重。刺激方案及其他的紓困措施彌補了勞動人口損失的收入和工時。但 Zandi 警告，儘管紓困措施疏緩了消費需求低迷的問題，該基金的消耗速度卻相當快，2.9 兆美元的規模目前已使用了一半，且預估到 7 月 4 日該基金恐將耗盡。