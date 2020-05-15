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〈財報〉應材Q2營收獲利不如預期 台積電赴美建廠 激勵盤後大漲4.6%

鉅亨網編譯陳宜伶
〈財報〉應材Q2營收獲利不如預期 台積電赴美建廠 激勵盤後大漲4.6%(圖片:AFP)
〈財報〉應材Q2營收獲利不如預期 台積電赴美建廠 激勵盤後大漲4.6%(圖片:AFP)
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台積電赴美建廠應用材料半導體盤後英特爾三星晶片財報營收毛利率EPS

半導體大廠應用材料 (Applied Materials) 週四 (14 日) 公布 2020 會計年度第 2 季財報，儘管營收獲利不如預期，但受到台積電赴美建廠的消息激勵，市場料將增加對半導體設備的需求，盤後股價大漲 4%。

週四 (14 日) 應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.71%，收 54.43 美元，財報發布後，盤後股價進一步衝高，漲幅達 4.63% 至 56.95 美元

應用材料股價(圖片:Google)
應用材料股價 (圖片: Google)
基於 non-GAAP 財報關鍵數據：
  • 營收報 39.57 億美元，年增 12%，低於市場預期 41.5 億美元
  • 毛利率報 44.6%
  • 營業利益為 9.76 億美元，占淨銷售額的 24.7%，
  • 調整後 EPS 為 0.89 美元，年增 27%，低於市場預期的 0.95 美元
應材non-GAAP財報 (圖表:應材IR)
應材 non-GAAP 財報 (圖表: 應材 IR)
基於 GAAP 財報關鍵數據：
  • EPS 報 0.82 美元，年增 17%，較去年同期為 0.70 美元
  • 毛利率報 44.2%
  • 營業利益為 9.32 億美元，占淨銷售額的 23.6%
  • 淨利報 7.55 億美元，較去年同期為 6.66 億美元
公司展望：

應材執行長 Gary Dickerson 表示，在應對 COVIS-19 所帶來的挑戰時，我們已經針對安全性、生產力方面提高公司的實力，並使我們的客戶和整個行業環境保持前進。

執行長補充：「儘管前景仍不穩定，但根據我們今日的可見性，顯示公司的供應鏈正在恢復，市場對半導體設備和服務的需求基本面依然強勁。」

應材本季度向股東返還 3.92 億美元，其中包括 1.99 億美元的庫藏股實施和 1.93 億美元的股息。

在 Covid-19 疫情大流行前，應材預計營收將為 43.4 億美元，基於 Non-GAAP 的每股盈餘為 98 美分至 1 美元；而在疫情爆發後，應材就警告公司 Q2 財報將不如華爾街預期。

與此同時，《路透社》與《華爾街日報》週四引述消息人士報導，晶圓代工龍頭台積電 將於本週五宣布赴美設廠計畫，預計地點落在亞利桑那州，半導體類股週四聞訊大漲，該報導指出，台積電美國新廠有望於 2023 年底生產零件。

在其他主要的半導體設備股中，Lam Research(LRCX-US) 上漲 8.4%，至 269 美元；而 KLA(KLAC-US) 上漲 7.7%，至 176.75 美元。台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 2.3%，至 52.10 美元

應材是半導體生產中所用設備最大的機械製造商，客戶包括三星、英特爾及台積電等大廠，因此公司的財務預測常被視為預測電子業未來需求的重要早期指標。

去年，應用材料股價累計漲幅達 30.7%；相較同期標普 500 指數則下滑 0.8%。

本季度應材一反常態，並未提供任何財測展望。

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