〈台積赴美設廠〉經濟部樂觀其成 有助台美關係發展

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 宣布將赴美國亞利桑那州建造晶片廠，對此經濟部今 (15) 日表示，台積電赴美投資政府樂觀其成，對台美關係有正面影響，而台灣也擁有全球最完整的半導體產業聚落，預期半導體將持續扮演關鍵角色，推動台灣經濟發展。

經濟部表示，台積電為強化全球布局，並維繫市場領先地位，規劃斥資 120 億美元 (約新台幣 3590 億元) 赴美設廠，將建置 5 奈米晶片廠，月產能可達 2 萬片晶圓，因屬商業決定，政府樂觀其成。

另一方面，經濟部指出，台積電雖規劃赴美設廠，但仍持續深耕台灣、擴大投資，目前台積電在台灣產能達全球總產能 90%，而台積電在台設立的 5 奈米廠已在今年上半年量產，且將持續興建 5 奈米及以下製程廠，總投資總額超過新台幣 1.2 兆元，3 奈米製程也預計在 2022 年量產。

經濟部表示，台積電在研發中心或是產能設置，都仍以台灣本地為主，顯示台灣仍是台積電技術與產能配置重心，展現台積電根留台灣與擴大投資決心。

台積電先進製程領先全球，除了是台灣半導體產業界龍頭，也是全球最大專業積體電路製造服務公司，市場遍及全球各地，營收更占全球晶圓製造總營收約 5 成，今年全球總產能約 1300 萬片 12 吋晶圓約當量，晶圓製造產能世界第一。