〈鴻海法說〉毛利率提升進度超前 Q4推電動車相關應用新品

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉強調，目前內部轉型優於預期，5 年內毛利率 10% 目標「進度超前」、新事業佈局也同步加速，電動車相關的應用預計 10 月可望搶先問世，機器人近期也有新進展。

劉揚偉表示，目前在內部調整及客戶同步協助下，轉型進度並沒有因為疫情而放緩，毛利率 10% 目標進度優於預期，營益率狀況也將同步改善，加上伺服器、網通產品比重攀升，正向看待長期毛利率發展。

鴻海先前攜手裕隆拓展電動車相關應用，劉揚偉透露，產品腳步有加快，10 月預計能推出相關產品，雖然還不是整車產品，但也顯現布局逐步推進；不過，與飛雅克萊斯特 (FCA) 的合作則因為疫情影響暫緩。

新產業方面，劉揚偉透露，機器人也持續推進，近期在移動式機器人有一些進展，數位醫療也朝影像 AI 檢測等領域發展。

至於晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 決定赴美設廠，劉揚偉認為，在美中貿易開始的時候就講過，世界發展將走向 G2，現在看趨勢只會加速發生，撇開政局，設廠都是配合客戶需求，供應鏈近年朝區域化發展是趨勢，像鴻海在美國也有半導體 IC 設計團隊。