川普曝光「曲率極速行動」 新冠疫苗年底問世

美國總統川普週五 (15 日) 表示，希望在今年年底之前研發出新冠疫苗，並任命了兩位「曲率極速行動」(Operation Warp Speed) 疫苗研發的新領袖。

川普政府正組織類似曼哈頓項目式的計劃，以大幅度減少開發新冠疫苗所需的時間，這項加速疫苗研發的計劃命為「曲率極速行動」，在聯邦機構、美軍和生物製藥公司協同合作之下，允許研究人員同時研究多種疫苗。

川普週五於白宮任命，葛蘭素史克藥廠 (GlaxoSmithKline) (GSK-US) 前總裁 Moncef Slaoui 和一位四星上將 Gustave Perna 負責領導「曲率極速行動」計畫。

這項計畫有意打破常規的 12 到 18 個月疫苗研發時間表，目標是今年年底盡快提供數億劑可用的新冠疫苗。

美國總統川普週五表示，希望在今年年底之前研發出新冠疫苗 (圖片：AFP)

川普週五信心喊話：「曲率極速行動 (Operation Warp Speed) 的目標是完成研發、製造並且分發一種通過驗證的 (新冠) 疫苗，我們希望能在年底前完成。」

川普曾多次談論疫苗研發時間表，希望至少幾個月就能研發出來，白宮首席傳染病專家福奇 (Anthony Fauci) 曾表態，至少也要等到一年到一年半。

川普還補充，不管有沒有疫苗，我們將像遇到很多其他的問題一樣，它 (新冠病毒) 會在某個時候消失，它會消失。