基金經理人：想安然度過大蕭條 投資人只需兩樣資產

Equity Logic 投資組合基金經理人 Thomas H. Kee Jr. 週四 (14 日) 受訪時表示，投資人若想安然度過經濟大蕭條，僅需持有標普 500 指數 ETF 以及現金。

Fed 主席鮑爾週三發表談話，他認為美國經濟前景風險很大，反對美國走向負利率，警告若不增加政府刺激計畫支出，經濟持續低迷的威脅可能加深，此番發言暗示美國經濟 V 型反彈的機率渺茫。

擔任過摩根士丹利經紀商、現為 Stock Traders Daily 創辦人的 Thomas H. Kee Jr. 週四受訪時表示，新冠疫情帶來了三階段式的大蕭條時代，在這樣詭譎多變的時刻，投資人需要將投資工具精簡至兩個 (標普 500 指數 ETF 以及現金) ，來迅速應變未來的不確定性。

Thomas H. Kee Jr. 表示：「我們提供投資人非常簡單且靈活的策略，就是只持有標普 500 ETF 以及現金，並且在兩者之間彈性切換。」

Thomas H. Kee Jr. 解釋：「我們迎來三階段式的大蕭條時代，第一階段是 3 月股市慘跌的時候，第二階段是股市與經濟脫鉤的時候，是我們目前所處的局勢。」

Thomas H. Kee Jr. 預料：「第二階段的經濟大蕭條將持續數月，即便在此期間會有 Fed 貨幣刺激政策提供的虛錢 (fake money) 推動股市上漲，但沿途仍會出現迅猛的下跌行情。」

Thomas H. Kee Jr. 建議，在第二階段時期，投資人不妨跟著大盤走，乘風破浪前進，直到音樂停止，因為其模型顯示，年底前，那指和標普再創新高的機率分別達 95% 和 50%。

Thomas H. Kee Jr. 預期第三階段的的大蕭條時間點可能落在明年初，當聯準會刺激政策結束時，債務水準變得「荒謬」，Fed 償付能力受到質疑，這可能對金融業和股市造成一大問題。

Thomas H. Kee Jr. 說，通常在這個快速、嚴厲、殘酷的最末階段，建議拿退休金投資股票的人改抱現金，以便安然度過市場風暴。