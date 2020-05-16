百年歷史老店倒下！美國J.C. Penney百貨聲請破產保護　

知名美國百貨連鎖店 J.C. Penney(JCP-US) 週五 (15 日) 宣布已聲請破產保護，將透過重組來減少債務，已經取得 9 億美元融資，成為近來又一家破產的實體零售業者。

J.C. Penney 已經依照第 11 章節向美國德州南區法院破產保護。該公司表示，已經與債權人達成協議，取得 9 億美元的融資，能在破產程序處理期間，維持業務運作。

J.C. Penney 週五收盤大漲 21.24%，但盤後股價因宣告破產而暴跌 30%，報每股 16 美分。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情肆虐、多家門市關閉、商業活動停擺，終於給傳統實體零售商帶來震撼的一擊。

擁有 118 年歷史的美國百貨業巨擘 J.C. Penney 以銷售化妝品、家庭服飾和珠寶聞名，曾經在美國擁有 1600 多家零售據點，員工數更一度高達 20 萬人，如今在美國只剩 850 間門市。

事實上，早在疫情爆發前，J.C. Penney 就面臨將近 40 億美元的債務壓力，以及來自低折扣零售商的競爭和電商企業的挑戰。

同業 Walmart 和 Target 百貨等美國較大的零售商，亦透過低價折扣優惠和線上商品，來壓制較小的競爭對手。

本月初，另一家擁有 113 年歷史的奢侈品百貨公司 Neiman Marcus Group 和服裝品牌 J. Crew 相繼聲請破產保護，以嘗試重整財務。

此外，美國折扣百貨公司營運商 Stage Stores 週日 (10 日) 表示，將為其部分或全部業務尋找買家，否則將清算所有資產。