銀行股慘跌 巴菲特Q1大砍高盛 減碼小摩

最新申報資料顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司 (Berkshire) 第 1 季大砍銀行股，出脫長期持有的大部分高盛 (GS-US) 股票、並減持摩根大通 (JPM-US)，同時清空手中的產險業者 Travelers(TRV-US) 和煉油廠 Phillips 66(PSX-US) 持股。

根據美國證管會 (SEC) 週五揭露的資料，波克夏第 1 季的高盛持股部位大減 84% 至 192 萬股，這段期間持股價值 27.6 億美元驟減至 2.97 億美元。

巴菲特 3 月曾說，對他而言，銀行股不是疫情期間的「主要擔憂」，新冠肺炎疫情和油價大跌造成的危機，不會比 2008 年金融海嘯更嚴重，但他執掌的波克夏卻在第 1 季減持銀行股。

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，高盛第 1 季股價累計重挫近 33%，而波克夏拋售一部分持股的時間點，似乎和高盛股價開始下跌相吻合。

波克夏對摩根大通 (小摩) 的持股也減少 3%。波克夏一向熱衷投資小摩，但通常會把持股水位維持在 10% 以下，以免招致監管機關調查。

波克夏對富國銀行 (WFC-US) 的持股倒是沒有變動，儘管這檔股票第 1 季暴跌 47%。波克夏並提高對 PNC Financial(PNC-US) 的持股部位。

波克夏第 1 季其他持股變動包括出清對 Travelers 以及 Phillips 66 的持股。波克夏持有 Phillips 66 時間已久，這部分的持股價值在去年底超過 2500 萬美元。

波克夏第 1 季也稍微減碼亞馬遜，減幅僅 0.7%。

巴菲特在 5 月 2 日發布財報時坦言自己「犯了錯」，已將手中的航空股出脫殆盡，包括西南航空 (LUV-US)、聯合大陸控股 (UAL-US)、達美航空 (DAL-US)、美國航空 (AAL-US) 四家公司。

由於波克夏 4 月已將航空股部位全數脫手，預料現金水位可能進一步升高。截至 3 月底，波克夏坐擁 1373 億美元現金，為歷來最高金額。