〈觀察〉飼料業者鞏固出海口 蛋品產銷一條龍式市場競爭興起

飼料、肉品生產集團卜蜂 (1215-TW)、大成 (1210-TW) 都大力投資台灣的蛋品及肉品加工投資，去年投資規模高達 20 億元，兩大廠動向皆顯示，飼料業在為本身生產的飼料尋找出海口，進一步投入飼養、蛋品的生產，其中蛋品尤其難以進口替代，投資最受矚目。

業者不僅在擴充飼料及蛋品洗選的前後兩端製程，也擴充中游蛋雞、種雞養殖規模；只不過，像卜蜂擬在台灣東部的花蓮興建種雞及蛋雞養雞場，就引起當地居民反對，原本初審通過的建案也被花蓮縣政府暫緩，與地方抗爭的衝突仍有待化解。

台灣人每年平均約食用 315 顆蛋，位居全球第三名，估計目前全台雞蛋市場規模約每日 2200 萬顆，提供包括零售及餐飲、烘焙等業務使用，其中以因飲食多元化趨勢培養出的烘焙產業，在台灣市場成長最快，產值由 2017 年的 600 億元，成長到今年的 800 億元，對高品質蛋品需求同步水漲船高。

烘焙、餐飲業使用量大，蛋品市場競爭趨於激烈。(鉅亨網記者張欽發攝)

卜蜂 2016 年投資兩大蛋雞場，首先是整併牧大蛋品與菁山開發，之後與兩蛋品股東改組，共同成立瑞牧食品公司，產品以「古早蛋」品牌行銷；卜蜂在肉品加工及蛋雞養殖事業也持續擴大，主要以符合現代家庭生活型態對「即食」的需求，事實上，卜蜂除對蛋雞場擴大投資規模外，也投入雛鴨育種、種豬培育，這些農畜牧業都對其飼料的去化具有助益。

卜蜂投資 16 億元的雲林新廠，是引進集團世界級最先進生產設備及飼料製造技術，將興建一座新世代具人工智慧 (AI) 自動化飼料廠， 預計建廠工程全部完工後將擴大在台飼料的供應量，卜蜂規劃在擴大農畜牧業的經營，也顯示「一條龍」產銷擴大的企圖心。

大成在蛋品市場的布局從飼料、蛋雞養殖、洗選廠，再延伸至蛋品、液蛋，更推出自有品牌蛋品打入零售通路，以一條龍管理模式確保食安。目前大成旗下在嘉義有 3 個蛋廠，也有 3 個洗選場，目前大成也在彰化購地自建旗艦級的洗選蛋廠，引進國際最新的設備。

大成投資超過 1 億元在彰化興建旗艦級的洗選蛋廠，同樣是擴大蛋品一條龍布局，預計加碼新投資後，產能可達全台市場需求 20%。

此外，茂生農經 (1240-TW) 去年 9 月更成立子公司茂生食品，持股比 63%、跨入雞蛋品市場，經營蛋品銷售以大運輸箱裝散蛋配送到客戶大盤商、代工盒裝洗選蛋品。