〈存股族必看〉15家金控現金殖利率比一比 選股看四大指標

金融股一直是許多投資人喜愛的「存股」標的，今 (2020) 年來受疫情影響，金融股股價近期上演跌深反彈，金融股是否仍適合存股，法人說，台股可存股的選擇標的多，以股價上漲潛力來說，金融股非最優，但長期而言波動相對低，仍具價值吸引力，選股建議從四大指標著手。

歷經 3 月份的全球股災後，金融股一度回檔修正至金融海嘯過後相對低的價位，週五 (15 日) 已反彈站回月線、季線之上，加上不懼疫情影響，以 15 家金控為例，今年前 4 月獲利較去年小幅成長，長線來看，金融股仍是台股中營運穩健的投資標的。

尤其金融股經大跌後不乏出現預期現金股息殖利率 5～6% 以上的標的，長期而言仍具價值存股吸引力，在標的篩選上，除了看現金殖利率，還可觀察過去五年現金股息配發率高於 50%、目前股價淨值比一倍以下、過去五年平均 ROE 高於 8% 之標的。

以上周五收盤價計算，15 檔金控股中，開發金、永豐金現金殖利率破 6%，分別達 6.7%、6%，超過 5% 以上的有國票金、兆豐金、國泰金、中信金。

以大環境情況而言，3 月中旬美國兩度降息，聯準會利率壓低至 0%-0.25%，超低利率環境幾乎無利可圖，但銀行業放款成長以外幣尤其美元放款為主，美元長期而言仍為強勢貨幣，可望抵銷美元利率快速下滑對利差的影響，且國內消費金融及公共建設有放款需求的基本盤，長線來說，銀行股是作為金融股存股標的首選。

尤其銀行 1 年期定期儲蓄（固定利率）約在 1.05-1.3%，微薄的利息收入很可能都被通膨吃光光。但是，銀行股的殖利率約在 3%～5% 左右，比起利息高出許多。

至於壽險股，即使以壽險為主軸的金控股前 4 月獲利亮眼，但降息後，對壽險業資金壓力大，加上保險新制已明顯帶來新契約保單的衰退，做為長期投資，變數較多，須審慎操作。