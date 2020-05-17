台積赴美設廠 台IC設計廠出貨吞定心丸

台積電 (2330-TW) 確定赴美設廠，為全球供應鏈走向兩大體系揭開序幕，外界解讀，此舉將有助採用台積電製程的部分台系 IC 設計廠出貨更為順暢，台 IC 設計業者將有更多機會承接中國訂單。

由於台積電在先進製程具領先地位，產品涵蓋範圍從一般消費性至軍事用途，去年下半年就傳出，美方為確保軍用晶片機密，向台積電施壓，希望軍用晶片可以在美國就地生產，台積電也陸續透露，盼藉前往赴美設廠，紓解美方對軍用晶片生產的擔憂。

同時，台 IC 設計廠部分承接中國客戶訂單，由於先進製程多採台積電製程，因此在台積電獲美方放寬限制的前提下，台 IC 設計業者可望持續獲得產能支援，滿足客戶需求。

此外，在客戶挑選上，不論是 IC 設計業者或是台積電，雙方共識即是確保客戶的終端產品為非軍事用途，除可避免美方擔憂，也可保障國家安全，是長期營運發展的準則。

美、中角力下，對台 IC 設計業者是危機也是轉機，世芯 - KY(3661-TW) 就憑藉 AI、HPC 技術優勢，獲中國客戶青睞，第 1 季營收、獲利雙創高，預計第 2 季在中國客戶積極布局先進製程，將有大筆 NRE(委託設計) 費用入袋，後續量產動能更為可觀，法人估，世芯今年可賺逾一股本。