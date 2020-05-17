疫情中的少數亮點 生技族群兩大優勢支撐投資價值

新冠肺炎疫情爆發重挫全球股市，唯獨醫療生技卻逆勢一枝獨秀，投信認為，在股市震盪下，醫療保健靠著互聯網、疫苗研發兩大優勢讓後市潛力可期、投資價值也逐步浮現中，建議可透過定期定額方式，分批加碼買進。

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信認為，生技醫療股主要靠兩大優勢支撐，包括疫情帶動的技術應用，以及製藥、疫苗研發的題材效應激勵。

黃壬信指出，疫情肆虐加速非接觸式診療需求提前爆發，讓發展中的互聯網醫療快速進入廣大應用，進而帶動核心技術公司營收表現。觀察最近一季以來，全球醫療類股仍擔任重要角色，中長期投資價值存在，建議可藉由專業團隊，精選成長潛力之個股超前部屬作投資。

再者，隨著生技製藥、疫苗開發、醫療器材對現今社會的發展應用，加上資訊科技與醫療技術的結合潛力深具信心，勢將加快互聯網醫療體系建立，這是後疫情時代人們生活中最關注的焦點，投資人不應忽略最貼近生活所需，且最快速發展的生活投資趨勢。

此外，4 月底吉利德科學公佈瑞德西韋的試驗結果，美國第三期臨床試驗對於新冠肺炎的重症病患有效，市場對明星新藥的長遠產業行情看好，而在疫情期間扮演預防與檢測要角的醫療類產業等營運表現亮眼之外，新藥臨床數據揭露與疫苗開發時程，仍是牽動市場信心的重要因素。

在投資策略方面，投信建議，先前布局的相關醫藥產業股可先獲利了結，將靈活調整部位，其中超過 75% 配置在美國醫療保健及相關產業上，逾 15% 投資於亞洲之香港、日本、台灣及中國醫療相關類股。

富蘭克林華美投信建議，儘管市場劇烈震盪，但不妨正向看待疫情帶來的生活改變，而新冠疫情中的投資機會也不能輕易錯過，其中瑞德西韋治療效果較佳，針對重症患者試驗有效，預計持續擴大量產，有助緩解疫情，並推升全球製藥與生醫產業極具表現空間。