政策力挺中國西部大開發 基建類股先受惠

17 日 (周日) 中國國務院公布推動西部大開發指導意見，為平衡中國東西部經濟發展不均做出因應對策，強調要圍繞在高階製造業、5G、物聯網、AI、工業互聯網等產業鏈部局，加速達成西部大開發新格局。

該意見對於西部大開發提出短期和中期的總體目標，短期上保證 2020 年西部地區生態環境、經商環境、開放環境、創新環境明顯改善，並達成小康社會目標。

中期方面則是到 2035 年，西部地區基本實現社會主義現代化，基本公共服務、基礎設施通順度、人民生活水準與東部地區相當，努力實現不同類型地區互補發展、東西雙向開放合作並進。

(圖片: AFP)

此外，未來中國將加強橫貫東西、縱貫南北的運輸建設，強化資源能源開發地區交通規劃建設，加速川藏鐵路、沿江高鐵、渝昆高鐵、西（寧）成（都）鐵路等重大工程。

同時改善物流樞紐佈局，提高物流運作效率，加強航空口岸和樞紐建設，擴大樞紐機場航權，積極發展航空業。

另一方面，該意見指出「一帶一路」對外開放戰略是西部地區快速發展的機遇，相關配套的基礎建設數量與等級均非常巨大，涉及到港口、物流、交通、輸配電、倉儲等方面，可為中國基建產業貢獻大量的需求。

業內人士認為，西部大開發在現階段具有重要意義，不光是平衡東西部發展差距，目前中國正處於後疫情階段經濟恢復的過程中，西部大開發可為中國經濟復甦做出不俗貢獻，未來將有不少政策圍繞在西部發展上。

中國廣發證券認為，刺激經濟傳統基建仍佔據主導性，如 1～4 月份專項債使用情況傳統基建比重高達 63%，支撐中國政府「穩增長」政策。一般來說，位於西部的基建股與西部大開發關係最為密切，因為基建呈現一定的地域性，如水泥、建築等產業具有一定的業務半徑。

可留意的相關個股有博聞科技、寧夏建材、成都路橋、祁連山、上峰水泥、中鐵工業、中國交建、中國鐵建、四川雙馬、天山股份等等。

