魚與熊掌不可兼得 一帶一路恐成中國包袱

中國為擴展在國際上的話語權，反制美國的圍堵政策，利用「一帶一路」戰略增加國際影響力。不過，受到新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，開始有「一帶一路」國家呼籲中國能減免債務，使得中國陷入抗美與維持國內金融穩定的兩難決擇。

《紐約時報》報導指出，目前巴基斯坦、吉爾吉斯、斯里蘭卡，以及衣索比亞等非洲國家，向中國提出債務重整、延後還款或免除今年到期貸款等請求。

《紐約時報》引用德國基爾研究所數據指出，中國向發展中國家發放的貸款高達 5200 億美元以上。與此同時中國金融體系已承受大量國營事業和地方政府所積累的沉重債務壓力，若這些外債又無法如期履行，中國金融體系恐有進一步惡化之虞。

另一方面美中之間的對抗越演越烈，從貿易戰打到科技戰、金融戰，美國對中國步步進逼，中國反制能力有限，因此中國需要集結「一帶一路」周邊國家來強化自身國際力量，反制美國圍堵政策。

中國學者指出，中國作為「一帶一路」發起國和資金投入最多的國家，也是發展中國家陣營中的領頭羊，來自面子與裡子的壓力，中國恐怕無法不減免部分債務，要討論的只是減免程度。

目前為止，中國對如何解決這個債務減免問題未有明確定案，但已釋出願意談判的訊號。中國商務部官員認為中國傾向的做法是，把借貸投入的項目重生並產生持續的獲利能力，而非只是單純將債務一筆勾銷。

G20 上個月同意，全球最貧窮國家在年底前暫停還款，不過中國官員卻指出中國進出口銀行的優惠貸款，並不適用於債務減免。根據去年公布的數據顯示，中國進出口銀行為一帶一路 1800 多個項目提供至少 1490 億美元融資。

但以債務國的角度而言，並不管用何種方式借款，目前在全球經濟面臨危機時刻 G20 已同意延後還款，為何中國不行？

已有跡象顯示衣索比亞正要求中國減免部分債務，突顯出非洲國家在談判中將反客為主。《紐約時報》指出，如果中國在債務問題上過度的討價還價，債務國有可能聯合起來，也可能會對外公布接受中國的貸款規模及還款條件。此外，這也關乎中國在全球的名聲，目前中國正在挽救這波新冠肺炎疫情中受損的形象。

吉爾吉斯政府上個月宣布，中國同意重整 17 億美元債務的還款計劃，只是未公布細節。而斯里蘭卡財政部長稱，中國國家開發銀行將信貸額度擴大 7 億美元，降低利率，且將還款時間延後兩年。

