【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國 4 月核心零售銷售月增率報 - 17.2%，低於預期，繼美國釋出將擴大打壓中國企業後，中國也回應會啟用不可靠實體清單反制美方，點名要調查蘋果、高通、思科等美科技大廠，還要拒買波音飛機。使得美國晶片股走跌，而四大指數漲多跌少，漲跌幅介於 - 2.19% 至 0.79%，其中台積電 ADR、高通跌逾 4%，美光、博通跌逾 2%。

2. 台股仍處於震盪走勢，買盤興致缺缺，盤中一度跌至平盤之下，在下檔月線有支撐之下，指數最終上漲 34.04 點，漲幅 0.32%，收在 10,814.92 點，成交金額為 1,740.36 億元。三大法人合計賣超 32.3 億元，外資賣超 19.21 億元、投信賣超 2.08 億元、自營商賣超 11.01 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，結構不利於盤勢，價量若持續背離，將持續震盪。

（2）均線：支撐為月線 (約 10,700 點) 附近，壓力為半年線 (約 11,150 點) 附近。

（3）技術指標：KD 交叉向下，9 日 K 值高於 50，短線偏多整理。

4. 櫃買指數漲幅 0.7%，收在 141.64 點。支撐為月線 (約 136.4 點) 附近，壓力為 143.5 點附近，KD 交叉向下，9 日 K 值高於 50，短線偏多整理。

5. 觀盤重點：指數年線及半年線上檔壓力待化解，波段支撐可觀察月線，短線恐受國際局勢干擾下，波動幅度加劇，因此操作建議採區間來回為主，在未能站穩年線前，持股比不宜過高，以因應高檔風險，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

6. 手機晶片大廠聯發科（2454）又將推出新的 5G 晶片，預計 18 日舉行 5G 晶片「天璣 820」線上發布會，搶攻中階市場，距離上次新品天璣 1000 + 發表日僅過了 8 天，凸顯聯發科布局 5G 高階、中階市場的態度積極。

7. 在人工智慧（AI）、雲端運算等高效能運算（HPC）趨勢下，資料中心高階繪圖處理器（GPU）新設計架構使用更多的高階 HDI 材料。其中銅箔基板廠台光電（2383）多年在無鹵素（HF）環保材料及高階 HDI 材料穩居世界第一，可望受惠此市場趨勢而營運走揚。

8. 背光模組大廠瑞儀（6176）今年首季受新冠肺炎疫情影響，營運度小月，單季營收 85.68 億元，季減 35.2％，年減 42.3％，稅後純益 7.15 億元，季減 6.4％，年減近五成，每股純益 1.54 元，為近八季低點，本季則可望受惠遠端、遠距教學商機，客戶追加平板、筆電訂單，營運將優於首季表現。

9.5G 基地台及伺服器電源系統開始大量採用 SiC（碳化矽）元件，GaN（氮化鎵）元件亦因 5G 射頻天線及快充裝置導入而快速成長。漢磊投控（3707）旗下晶圓代工廠漢磊科及矽晶圓廠嘉晶（3016）已完成 GaN 及 SiC 產能建置並進入量產，訂單能見度已看到下半年。

