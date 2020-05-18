『520』倒數3天 多空隨時攤牌 留意拔河中線

台積電公告有意赴美投資，讓上周五的台積電再度成為台股護國神積，靠台積電貢獻的漲點，台股上周五以 10816.99 點，上漲 34.04 點作收，成交值略縮至 1738.76 億元。但台積電有意赴美投資，ADR 卻被美國擴大打壓華為颱風尾掃到，挫跌 4.49%。台股的『520』行情倒數 3 天，多空也可能隨時攤牌，10853 點成為拔河中線。關鍵點位仍為 10826、10853 與 10888 點。

10800 點到 10900 點間，仍是台股短線多空肉搏戰區，10800 點兩端哨站 10777 與 10826 點，只要能夠守住，空方還是無法搶下 10800 點城池，而短多要搶回控盤權，就必須站回 10853 點，才有機會續往 10888 與 10900 點關卡挺進。多方要再次取得挑戰 11000 點門票，就必須站穩 10935 點，再度闖過 10968 點，進入年線攻防戰範圍，10988 與 11026 為 11000 點關卡兩端哨站，多方要收復 11000 點，就必須站穩 11026 點。但如外資調節賣壓不止，台股未能守住 10777 點，空方則有機會往月線摜壓，下方關鍵位置為 10743、10710 點。10700 點如棄守，恐續下探 10688、10658 點，需提防停損賣壓擴大，10616 點如失守，中線多空也將正式易位。

台積電的表現，仍將攸關指數。台積電如要率領台股往 11000 點挺進，站穩 300 元大關是必要條件，但如台積電又再度失守月季線，對台股多頭較為不利。今日另一觀察的權值股為鴻海，鴻海對下半年業績能見度展望趨於保守，目前股價位置為年線與季線間，下方季線必須挺住，才能避免成為大盤指數拖油瓶。大立光上方則是季線與年線壓力，要能夠突圍，就必須闖過。

進入 5 月中下旬，尤其是國安基金宣示護盤，台股波段漲點超過 2000 點之後，操作難度大增。短線上在選股部分，業績題材仍是王道，投資人可留意上市櫃公司業績發表會與近期法說會釋出的訊息，仍以第二季以後業績能見度較高者為優先候選標的，法人在此時也會進入換股動作，短線漲幅已大，且法人轉為調節賣超者，投資人宜先暫避。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)