〈每週CFTC報告〉 投機者加碼押注油價回升 增持歐元及日圓多頭

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者加碼石油多頭，押注油價將隨各國經濟重啟而上揚，另外，歐元及日圓的淨多單也上升，墨西哥披索遭賣壓襲擊，部位也由多轉空。

美元指數

截至 5 月 5 日當週，投機者繼續提高美元指數非商業期貨淨多單，但量並不大，投機者淨多單本週增加 25 口，至 16450 口，為連續第 8 週加碼看多。

(圖表取自 countingpips.com)

這段期間內共增 9298 口，來到近 10 週以來新高，也略高於今年以來平均值 16032 口。

美國經濟數據公布，4 月零售銷售月減 16.4%，促使美元指數從 100.5-100.6 左右的本月高點，回落到 100.2-100.3 附近徘徊。

其他貨幣

本週其他貨幣的押注變化中，變化最大的是墨西哥披索，直接由多翻空，日圓及歐元則是唯二部位改善的貨幣。

(圖表取自 countingpips.com)

墨西哥披索淨空單本週大增 12229 口，投機者持倉由多方轉為淨空單 5120 口，這是自 2018 年 6 月 26 日以來，投機者部位轉為看空。考慮到 1 月 28 日或大約 15 週前，投機者淨多單高達 17.0 萬口，本次轉空的速度非常快。

在過去兩週多單減碼之後，投機者本週重新增加了歐元的多頭布局，淨多單增加 1841 口，是過去 11 週以來第 9 次加碼。

日圓投機者本週淨多單增加，自 3 月 10 日由空翻多以來，日圓已經連 10 週處於看多領域。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上重新回頭布局多頭，加碼淨多單 1.0 萬口，至 54.0 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

相較於上週大幅減碼 5.8 萬口淨多單，本週投機者重新加碼。在上週之前，看漲部位一度達 2018 年 8 月 7 日後，90 週以來的新高水位。這也是連續第 5 週，原油多頭保持在 50 萬口以上。

由於各國正由防疫措施中恢復，逐步解封及取消旅行限制，石油價格已經開始復甦，逐步逼近每桶 30 美元價位。

黃金

投機者本週削減黃金淨多單 7176 口，至 24.2 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者近期操作偏於保守，近 4 週第 3 次減碼，來到自 2019 年 6 月以來，過去 46 週的最低。

10 年期美債

本週大型投機者持續增加美債空頭部位，淨空單增 9216 口，至 15.1 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者在 2-3 月大幅減碼空頭之後，已由 2 月 11 日當週的淨空單 39 萬口大減，一度降至僅 3.4 萬口，不過近 6 週來有 5 週看跌，也將空頭部位再增至 15 萬口之上。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單增加 1.1 萬口，至 3.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者過去 4 週以來，第二度提高看跌押注。自 2019 年 1 月以來，投機者始終維持看空 VIX，不過空頭部位比起最高時已大為減少。