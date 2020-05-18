顧立雄首度證實將掌國安會秘書長 上任後兩大重要任務

520 總統就日即將來臨，金管會主委顧立雄今 (18) 日於立法院財委會首度公開對外證實將接掌國安會秘書長，顧立雄表示，「我本來有遲疑，因為蔡總統堅持，我才同意」，接掌國安會後有兩大重要任務。

財委會今天審議「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」，顧立雄、與現任副主委暨內定升任主委的黃天牧皆出席本次會議，此為顧立雄金管會任內最後一場財委會會議。

顧立雄表示，行政院蘇院長原本希望我留任 (金管會)，但蔡總統主動徵詢擔任國安會秘書長，我本來有遲疑，是因為蔡總統一再說明她對國安的想法，希望我去幫忙，「因為蔡總統堅持，我才同意」。

此外，關於有媒體報導，為了紓困貸款措施，顧立雄還跟院長吵了一架，顧立雄強調，這是「子虛烏有，毫無邏輯的說法」，蘇院長是希望我留任。

近期總統府遭到駭客攻擊，顧立雄將如何面對接掌國安會秘書長的首要任務也成為關切重點，顧立雄表示，國安議題涵蓋相當廣，從外交、軍事到資安，再到經貿滲透和高科技保護等，國安會接下來有兩個主要工作，第一是國安團隊重新再整隊，第二是如何去就國安議題跟各部會進行實質協調，這是接下來要面對的課題。