顧立雄畢業感言：金管會主委位子不好做 大家不用再面對路人甲

金管會主委顧立雄將接掌國安會秘書長，今 (18) 日最後一次出席立法院財委會，在立委要求下發表「畢業感言」，他坦言「金管會主委這個位置真的不好做」，很高興由副主委黃天牧接手，大家 (各位立委) 不用再面對一個「路人甲」當主委，因為黃天牧是從常任官出身、經歷各局，絕對不是路人甲。

立委曾銘宗今天邀顧立雄分享畢業感言，顧立雄首先笑說，在金管會任期二年八個月，比曾委員長一點。緊接著他也坦言，金管會主委不是一個很好做的位子，需要相關金融資歷，政策面需要多做衡量，他有幸接任該職務，「人生充滿驚奇，看起來現在又轉換另個跑道，金管會是一個不好做的位置，不知道未來去的地方是不是不好做」。

顧立雄進一步指出，過去二年八個月，每次來財委會都覺得這裡專業素養很高，也得到很多指教，現在離開了，很高興由金管會副主委黃天牧接手，各位立委不用再面對一個「路人甲」當主委，因為黃天牧絕對不是路人甲，他是常任官出身、經歷各局，因此特別推薦黃天牧來繼任，且相信在他領導下，金管會各項業務都能精進。

對於顧立雄從金融門外漢扛起金管會主委的位子，包括時代力量立委陳椒華、民進黨立委郭國文、國民黨立委賴士葆等都給予很好的評價，賴士葆還問「有沒有依依不捨的心情？」

顧立雄表示，對於任期內金融制度的健全感到比較滿意，現在金融秩序健全，各銀行體質不錯；至於保險業則要因應 IFRS 17 後續準備工作，仍須仰賴各保險業的努力，他也相信在黃天牧督導下可以順利接軌；至於證券市場部分，逐筆交易在疫情嚴峻時上路，迄今仍相當平順，到了今年第 3 季盤中零股交易也將上路，資本市場還有很多要發展，而財管 2.0 方案，擬擴大外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）辦理業務及服務對象範圍的方面，針對 OBU 已與央行達成共識。

顧立雄進一步透露，金融市場很難預料，美股波動大時，他真的晚上睡不著覺，每晚會起來看一下美股變化，也讓他了解金融市場充滿風險與波動，一方面市場希望努力開放，但一方面風險也要兼顧，正因為市場難以預料，消費者保護是金管會最掛心的事。