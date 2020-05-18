後疫情時代 布局印度的下一步？

印度投資信心自谷底回升，點亮低點進場的訊號，下一步如何進行？根據瀚亞投資攜手 ICICI 保誠資產管理所公布的印度股債評價指數顯示，最新數值 88.8，自上月燈號的「積極買股」回升至「買股」區域，仍是伺機布局股市的好時機。

進入「後疫情」時代，許多國家開始逐步解封，印度也在 5 月分階段解除區域管制，儘管疫情尚未結束，但「重啟經濟、穩定金融」已是印度刻不容緩的要務。也因此，法人仍然看好印度市場發展。

選股不選市 關注政策支持及民生消費產業

相較於 3 月時低迷氣氛，印度股市 4 月出現強勁反彈，瀚亞投資指出，S&P BSE Sensex 和 Nifty 50 指數 4 月分別反彈約 14％，即充分反映印度政府及央行振興措施對於股市支持力道可期。

投資印度股市該怎麼做？瀚亞投資認為，宜選股不選市，看好產業大型龍頭股、新興產業如電子支付、基礎建設等政策支持的產業重點，以及消費與民生必需產業，靜待長期需求回復。相信一旦疫情出現緩和，這個由龐大人口與內需消費所支撐的市場，將展現需求快速復甦的實力，投資人可把握難得一遇的低點進場時機。

基金嚴選價值型股票，操作策略不對個股追高殺低，瀚亞投資建議，投資人透過定期定額與單筆低點進場方式，並且拉長投資期間，耐心等待。

政策連發 穩定債市軍心

印度政府已推出一系列財政與貨幣政策，包括降息已達 115 碼、公開操作長期回購協議（TLTROs）公司債券和 NBFCs，並且緩解共同基金贖回壓力。不僅如此，總理莫迪更進一步宣布打造「自立自強的印度（Self-Reliant India Mission）」任務，端出高達 20 兆盧比（約占 GDP 10％）的經濟紓困政策，鎖定經濟、基礎建設、系統、人口和需求等五大支柱。

以上措施皆為市場注入流動性，也穩定債市短線表現。針對印度債市佈局，瀚亞印度債券相關基金持續往高品質債布局，投資組合調整逐漸增加公債比重，流動性因素調升為第一優先考量，收益率高的低信評債券不在此波購買標的中，大型優質企業的非金融相關債券以及中長天期公債為主要標的。