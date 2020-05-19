後疫情時代 布局台股著重長期趨勢

過去一周，歐美國家疫情趨緩，台股再創波段新高，然外資資金連續兩周賣出。法人認為，本周台股面臨不少考驗，震盪將難以避免。而隨著步入後疫情時代，中美貿易戰恐將再度成為市場焦點，建議投資人應鎖定有成長趨勢、長線需求的企業進行布局，透過選股，掌握長期投資回報。

根據彭博統計外資資金流向，5 月 11 日至 5 月 15 日，新興亞股除越南外，全數遭到賣超，以台股與南韓雙雙流出 16 億美元最多。

由於 520 總統就職日逼近，加上 MSCI 日前宣布季度調整，台股在 MSCI 全球新興市場指數、MSCI 亞洲除日本指數、MSCI 全球市場指數全數遭到調降，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏預期，外資資金亦將跟隨指數調整，若無內資接棒，大盤將面臨震盪。

近來台積電將赴美設廠的消息，引起市場熱議，中美之爭再度浮出檯面，周俊宏指出，在後疫情時代，中美貿易戰可能又成市場議題，若設廠造成客戶流失，影響不可小覷。截至５月８日為止，有近百家去年有配息的台企，今年決議不分配股利。由於近年來台灣存股概念盛行，消息可能影響存股族的資金動向。建議投資人，應鎖定有成長趨勢、長線需求的企業進行布局，透過選股，掌握長期投資回報。

哪些產業具長期成長趨勢呢? 周俊宏持續看好受惠在家工作趨勢的企業數位轉型，不會因疫情過去而消逝，相關受惠股如伺服器、主機板。另外，今年３月台灣新車領牌數，比去年同期增加 15％，顯示疫情影響下，民眾為避免搭乘大眾交通工具，開車需求增加，有利車市回溫，持續看好相關類股。

此外，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾認為，市場對下半年消費動能回溫狀況仍有疑慮，選股不選市是當前較佳的布局策略，但這也表示若疫情進一步受控，電子股便有望走強，而在國內疫情逐漸受控的狀況下，內需傳產股未來也或有表現機會。